Prijatelji preminulog zaštitara ispred automat kluba ostavljaju lampaše: 'Hrvoje, volimo te...'

Prijatelji i poznanici preminulog zaštitara ispred automat-kluba od jutra ostavljaju lampaše. Na jednom papiriću stoji i poruka u kojoj piše "Hrvoje, volimo te".

Proteklih dana prijatelji su medijima kazali kako je Hrvoje bio dobra osoba. Brinuo se za bolesnog brata i često radio noćne smjene kako bi popunio kućni budžet.

- Hrvoje je bio krasan dečko. Znam ga od malih nogu. Nije imao ženu ni djecu. Živio je ovdje u kući s bratom. Uvijek je imao osmijeh na licu. Sinoć sam sjedila u dvorištu kad je išao na posao. Uvijek me glasno pozdravljao, pa tako i u petak. Viknuo je: "Dobar dan, susjeda!", a ja sam mu na to odgovorila: "Bok, sine!". Tako sam ga zvala od milja. To je bio zadnji put da sam ga pozdravila, velika je tragedija. U šoku smo - ispričala nam je to susjeda Hrvoja Z. (40), kojeg su u subotu istukli u zagrebačkom naselju Trnje u automat klubu gdje je radio kao zaštitar. Nakon pola sata do 45 minuta od udarca preminuo je u kolima hitne pomoći.

- Hrvoje je bio dobar. Jako dobar. U firmi je radio već 5 godina. Tamo radi i moj suprug. Velika tragedija, svi smo shrvani. Ima je samo 40 godina - u suzama nam je rekla supruga Hrvojevog bratića. Susjedi gdje je nesretni muškarac živio za njega imaju samo riječi hvale. Kažu da su ga prijatelji od milja zvali Čombe.

Podsjetimo, napadači su se prvo, objavila je policija, neugodno odnosili prema djelatnici koja je radila u tom klubu pa je zato i Hrvoje reagirao. Jednog je, kako saznajemo, izvukao van pred ulaz, a drugi ga je udario po glavi. U tučnjavi je Hrvoje u jednom trenutku udario glavom u rubnjak.

- U subotu oko 4.30 na Savici u jednom automat klubu bio je incident. Zasad je to teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti. Zaštitar se sukobio verbalno, a potom i fizički s više nepoznatih osoba. Nakon sukoba osobe su se udaljile u nepoznatom smjeru. Ima svjedoka. Vjerojatno se djelo dogodilo na mah, dakle ne s predumišljajem. Suzili smo krug, raspolažemo s određenim operativnim saznanjima. Pozivam počinitelje koji su još uvijek nepoznati da se jave sami policiji - izjavio je Zvonimir Petrović, voditelj službe Općeg kriminaliteta te dodao kako je bilo više od dva počinitelja.

Sva trojica napadača su uhićena.

