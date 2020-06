Prijateljski razvod: Česi i Slovaci fino se dogovorili i u miru razišli

Na današnji dan prije 28 godina vođe Češke i Slovačke Vaclav Klaus i Vladimir Mečiar postigli su dogovor o razdvajanju Čehoslovačke na dvije države

<p>Zajednička češko-slovačka država, koja je nastala 1918. godine, kada je proglasila nezavisnost od Austrougarske, nakon 74 godine postojanja otišla je te 1992. u povijest. Te je godine sve dogovoreno, a 1. siječnja 1993. su i službeno razdvojili.</p><p> Između Češke i Slovačke i danas ne postoje nikakve bolne neriješene teme.</p><p>No, Česi i Slovaci bojali su se razdruživanja. Plašili su se nezavisnosti. No raspad Čehoslovačke protekao je mirno jer su njihovi političari u strahu da se ne ponovi krvavi scenarij raspada bivše Jugoslavije, pomno pazili da ne pribjegnu jednostranim potezima.</p><p>U ljeto 1992. godine tadašnji češki lider <strong>Vaclav Klaus</strong> kazao je: "Ako planirani proces prođe mirno i bez trzavica, uvjeren sam da ćemo sa Slovačkom dugotrajno imati bolje odnose no što je to sada moguće." Ta se najava ostvarila. </p><h2>'Znali smo da se moramo dogovorit'</h2><p><strong>Ivan Gašparovič</strong>, bivši slovački predsjednik koji je u vrijeme raspada Čehoslovačke, zajedno sa premijerom <strong>Vladimirom Mečiarom</strong>, bio jedan od ključnih ljudi koji su pripremali osamostaljenje Slovačke ispričao je svojedobno za češke medije kako do posljednjeg trenutka nisu govorili o samostalnoj Slovačkoj. I to je bio većinski stav u Slovačkoj, s izuzetkom Slovačke narodne stranke. Znali smo da se moramo dogovoriti sa Česima, i da ne smije dogoditi neki jednostrani potez - kazao je.</p><p>Na proslavi dvadeset godina nakon razdvajanja Klaus je prisjetio</p><p> - Čehoslovačka se dijelila u vrijeme kada se raspadao suživot naroda u bivšoj Jugoslaviji i Sovjetskom Savezu. Često su tamo izbijala otvorena neprijateljstva i sukobi. Mi smo znali da ne smijemo ništa tako dopustiti - rekao je Klaus koji je kao češki premijer zajedno sa slovačkim premijerom Vladimirom Mečiarom bio glavni protagonist pregovora o sudbini zajedničke države. Njih dvojica su na današnji dan 1992. postigli dogovor o razdvajanju Čehoslovačke na dvije države. </p><p>- Bili smo u stanju razdvojiti se, ali da ne izgubimo jedni druge. Današnjica daje za pravo našim teškim odlukama. U pravu smo kada smatramo da odnosi Čeha i Slovaka nisi bili nikada prirodniji, spontaniji i bolji nego danas - rekao je Klaus.</p><p>Problem zajedničke imovine Prag i Bratislava su riješili relativno glatko, bar u slučaju 95 posto imovine. Preostalih pet posto zajedničke imovine Česi i Slovaci uspjeli su riješiti 1999. godine.</p><p>Češka je postala 1999. godine članica NATO-a, a 2004. Europske unije. Slovačka je pristupila i NATO-u i Europskoj uniji 2004.</p>