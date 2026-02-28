Proljeće nam stiže ranije! A evo kakvo će vrijeme biti u ožujku

Hrvatsku očekuje pravo proljetno vrijeme! Prema najnovijoj prognozi, u većini krajeva bit će pretežno sunčano, a temperature zraka znatno iznad prosjeka za ovo doba godine. Na Jadranu će ponegdje biti niskih oblaka i magle, osobito na sjevernom dijelu obale, dok će u unutrašnjosti magla biti moguća mjestimice u jutarnjim satima. Ipak, tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme, što će dodatno pridonijeti osjećaju ranog proljeća. Vjetar će biti većinom slab, dok će na istoku i sjeveru zemlje povremeno puhati umjeren jugoistočni vjetar. Najviše dnevne temperature kretat će se između 15 i 19 °C, što je znatno toplije od prosjeka za kraj veljače. U Zagrebu i okolici očekuje se pretežno sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, uz najvišu temperaturu od 17 do 19 °C, dok će u okolnom gorju biti nešto svježije, oko 12 °C.

Prognoza vremena za sutra

U većini predjela pretežno sunčano. U prvom dijelu dana mjestimice magla i niski oblaci, osobito po kotlinama Like te na sjevernom Jadranu gdje se magla može zadržati i veći dio dana. Vjetar uglavnom slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na jugu Dalmacije i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka 0 do 5, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevna između 14 i 19 °C, piše DHMZ.

Prognoza vremena za ožujak

Prognoze pokazuju da polarni vrtlog prolazi kroz završnu fazu slabljenja i raspada uslijed snažnog zagrijavanja stratosfere, procesa poznatog kao iznenadno stratosfersko zagrijavanje. Zbog tog poremećaja vrtlog se dijeli na dva odvojena dijela, umjesto da ostane kompaktna i stabilna cirkulacija hladnog zraka iznad Arktika. Takav raspad označava kraj tipične zimske strukture polarnog vrtloga kako ulazimo u ožujak 2026. godine. Jedan dio oslabljenog vrtloga premješta se prema Sjevernoj Americi, što povećava mogućnost prodora hladnijeg zraka nad Kanadu i sjeverne dijelove Sjedinjenih Država, piše Severe Weather Europe. U prvoj polovici ožujka očekuje se topliji trend, no to se može promijeniti ovisno o končanom položaju polarnog vrtloga iznad Sibira.

Foto: Severe Weather Europe

Drugi dio vrtloga zadržava se u području koje može utjecati na vremenske prilike u Europi, ali njegov točan položaj i snaga još uvijek ovise o daljnjem razvoju atmosferskih uvjeta. Poremećaji u stratosferi često se postupno prenose prema nižim slojevima atmosfere, gdje mogu izmijeniti raspored tlakova zraka i mlazne struje. Zbog toga promjene u polarnom vrtlogu mogu imati dugotrajniji utjecaj na vremenske obrasce na sjevernoj hemisferi. I u sredini ožujka se očekuje toplija zračna masa nad zapadnim, središnjim i sjevernim dijelovima Europe. Ipak, eventualni pomak drugog dijela vrtloga mogao bi kasnije omogućiti prodor hladnijeg zraka i prema europskom kontinentu. Raspad polarnog vrtloga ne znači automatski ekstremnu hladnoću posvuda, nego donosi različite regionalne posljedice ovisno o položaju sustava visokog i niskog tlaka.