Prijava protiv Milijana Brkića nikada nije stigla do DORH-a?

Izuzetno je to neugodna situacija, i za stranku i Milijana Brkića. Ali pričekat ćemo rezultate svih istraga prije bilo kakve političke odluke. Istražitelji imaju otvorene ruke kako bi sve istražili i istjerali do kraja.

Kaže nam to sugovornik iz vrha HDZ-a nakon što je tjednik Nacional objavio policijska izvješća u kojima je Milijan Brkić označen kao čovjek koji je prije sedam godina dostavio organizatorima elitne prostitucije u Zagrebu informacije o tajnim izvidima 2011. godine. Brkić je tad bio zamjenik glavnog ravnatelja policije.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjetimo, Blaž Curić, kum Milijana Brkića, sadašnjeg potpredsjednika Sabora i drugog čovjeka HDZ-a, uhićen je upravo pod sumnjom da je odavao informacije o tajnoj istrazi protiv Franje Varge.

- Strašno je ako se dokaže da je jedan dužnosnik zlorabio represivni sustav. Jasno je kakva će biti odluka. Ali zasad se radi o indicijama i želimo da istražitelji slože cijeli mozaik - kaže nam taj sugovornik.

Drugi kaže da se sigurno ništa neće gurati ispod tepiha i svi čekaju završetak istrage prije bilo kakvih izjava.

Dokumenti sad pokazuju da je Brkić i prije sedam godina kompromitirao istragu.

- U obavijesnim razgovorima došlo se do saznaja da je zamjenik glavnog ravnatelja policije, g. Milijan Brkić, na neutvrđenome mjestu, neutvrđenog dana, između 3. i 20 lipnja 2011., N. S. dostavio podatke o provedbi posebnih izvida protiv Sare Sikirić i Marike Tomljanović Kaprijevski - stoji u službenom dopisu koji je čelnik riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić poslao načelniku kriminalističke policije Vitomiru Bijeliću. Iznimno je važno da je taj dopis poslan 25. srpnja 2011., a u prilogu je niz iskaza svjedoka s kojima su službenici riječkog PNUSKOK-a razgovarali. Inače, slučaj je i prebačen u Rijeku jer su u Zagrebu mjere brzo bile otkrivene.

Bijelić je u utorak izjavio da je imao niz prijava, da se ne sjeća tog konkretnog dokumenta. Kako to da Brkić onda nije sankcioniran? Jesu li navodi riječkog PNUSKOK-a potvrđeni? Je li netko štitio u MUP-u ili DORH-u Brkića? Ministar unutarnjih poslova je tad bio Tomislav Karamarko.

MUP smo, naravno, pitali ta pitanja, a oni su poslali odgovor koji ima jednu veliku “rupu”.

- Nadležna ustrojstvena jedinica policije o svim operativno interesantnim saznanjima kojima je raspolagala, a vezano za kompromitaciju istrage provedbe dokaznih radnji, još u lipnju 2011. izvijestila je nadležno državno odvjetništvo - odgovoreno nam je iz službe za odnose s javnošću MUP-a.

Oni time odgovornost prebacuju na DORH, ali treba primijetiti da su oni njih obavijestili u lipnju. U lipnju se samo znalo da je netko nepoznat probijao istragu. Svi svjedoci su ispitani u srpnju, a dokument koji je direktno teretio Brkića poslan je sa svim dokazima krajem srpnja! Pitali smo MUP je li i dopis koji tereti Brkića poslan nadležnom odvjetništvu, ali odgovor do zaključenja broja nismo dobili. I DORH smo pitali jesu li dobili dokumente koji terete Brkića i što su poduzeli po tom pitanju. Ni od njih nije bilo odgovora do zaključenja broja, ali smo neslužbeno saznali da policija nije podnijela posebnu kaznenu prijavu protiv Brkića. A čini se da nije dostavila niti ključni dokument. Brkić je u utorak poručio da su objave dezinformacije kojima se hrani javnost i upitao što je DORH poduzeo u cijelom slučaju.

Iako već dugo nisu u dobrim odnosima, Tomislav Karamarko je branio Brkića, kojemu je bio šef i u MUP-u i u SOA-i. Karamarko nije odgovarao na naše pozive da komentira je li zataškao istragu protiv Brkića, ali se javio Večernjem listu.

- Ne vjerujem da je on otkucavao tajne istrage. Do mene kao tadašnjeg ministra unutarnjih poslova nije došao nikakav dokument koji bi upućivao na nešto takvo - rekao je Karamarko.

Karamarko je čak izrazio sumnju da možda dokumenti nisu krivotvoreni, ali njihovu autentičnost u svojem odgovoru nije doveo u pitanje ni MUP.

Istraga elitne prostitucije u Zagrebu zaista je uzburkala cijelu političku scenu, ali i represivni aparat nakon što su uhićeni kao organizatori Nebojša Perunović i Sara Sikirić. I prije sedam godina se znalo da su tajne mjere komprimitirane, ali nikad javnost nije ugledala dokument koji direktno tereti Milijana Brkića i koji su sastavili upravo njegovi policijski kolege.

Tjednik Express se prvi opsežno bavio tim slučajem i još je početkom rujna 2011. godine objavio opsežni tekst pod naslovom: “Trag elitne prostitucije vodio je u policiju”. Među ostalim, navedeno je da država štiti prostitutke i njihov klijente te da je samom Perunoviću dojavljeno da se treba primiriti jer su pod mjerama.

Već tad je izražena sumnja kako bi u sve mogli biti upleteni Tomislav Karamarko i Milijan Brkić, ali nakon tog teksta nisu pokrenute dodatne istrage i utvrđeni odgovorni.

Afera je tako dobila nastavak točno sedam godina kasnije nakon nepravomoćne presude za prostituciju.

Nebojša Perunović, doznajemo od njegovih poznanika, danas je u mirovini. Lošeg je zdravstvenog stanja te se ne voli ni prisjećati istrage i sudskog postupka iz 2011. u kojemu je osuđen na uvjetnu kaznu zbog organiziranja elitne prostitucije. Pri svakom spomenu ove osjetljive tematike, kažu nam, Pančo se uzruja i zdravstveno stanje mu se pogorša pa zbog toga odbija svaki kontakt s novinarima.

Prije sedam godina i on je tvrdio da mu je uništen život kad je uhićen. Perunović je zaista karijeru gradio kao fizioterapeut, masirao je brojne poznate osobe, a navodno se organiziranjem prostitucije počeo baviti kad je zapao u dugove.

Imao je salon za masažu u Domu sportova i brojne poznate klijente, pa je s vremenom napravio i mrežu mladih djevojaka koje su na brzinu željele steći slavu i novac. Uz pomoć Sare Sikirić, koja je sve to operativno organizirala, stvorili su unosan biznis u kojem su s jedne strane bili poznati liječnici, profesori, sportaši, političari, biznismeni te druge moćne i utjecajne ličnosti, a s druge djevojke željne lagodnog života.

Pomalo licemjerno je da se u slučaju znalo imena djevojaka koje su služile kao eskort poznatim muškarcima, ali njihova imena nisu objavljena. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost upravo zbog toga. Svi klijenti, a bilo je tu političara iz grada, ministara, sudaca i sportaša, nisu gonjeni jer oni nisu napravili kazneno djelo, nego samo prekršaj.

Odvjetnica Jadranka Sloković, koja je branila Sikirić, te Draško Šoć, koji je branio Perunovića, tražili su zatvaranje suđenja za javnost jer su svjedoci osobe iz javnog života te je zato važno da se zaštiti njihov interes i ugled.

Šoć je rekao da će među svjedocima biti ministri iz vlade, gradonačelnici, sportaši i poznate osobe. Djelomično su objavljeni neki od svjedoka, ali su njihova imena ubrzo nestala pod prijetnjom tužbi.

Foto: Facebook

Kako je sve izgledalo, za tjednik Express je ispričala jedna od djevojaka koje su sudjelovale u tom lancu elitne prostitucije.

- Za vikend sam mogla zaraditi i 3500 eura! Prilazili su mi razni muškarci s kojekakvim nemoralnim ponudama. Za druženje koje je uključivalo i perverzije bili su voljni platiti i 200 eura po satu. Bila sam zgrožena shvativši da sve te cure, koje se predstavljaju kao hostese, tako godinama žive i zarađuju. Sve su one bile elitne prostitutke. Za pratnju bogatim tajkunima na dan se može zaraditi i 1000 eura. Jasno, u cijenu je uključen i seks. Nema jedinstvenih cijena, uglavnom sve ovisi o željama klijenata i dubini džepa. Seks za jednu noć u luksuznom hotelu stoji 1000 eura, i to traže samo oni najdubljeg džepa. Dodatne usluge, oralni seks na primjer, moraju doplatiti još 150 eura. Djevojke se rado upuštaju u to, zarada je brza, nema predigre ni zavođenja - tako o svijetu prostitucije detaljno priča 22-godišnja hostesa razvikanog kluba na obali.

Prava ljepotica zamamnih oblina svojom pričom nas je uvela u paralelni svijet hrvatskog showbusinessa, na estradnu scenu kojom caruju prostitucija, kokain i alkohol. Premda je po cijenama to doista elitna prostitucija, u tom svijetu ima i seksa u prljavim zahodima, na parkiralištima klubova...

Perunović i Sikirić su osuđeni vjerojatno u najbržem postupku ikad u Hrvatskoj. Već u listopadu je bila nepravomoćna presuda. Oboje su priznali krivnju, a izvukli se s uvjetnim kaznama. Zajedno su morali vratiti tek 125.000 kuna koje su zaradili od prostitucije.

Prema našim informacijama, čak su se i neki ministri založili da presuda ne bude preteška.

Inače, akcija tajnog praćenje Panče i ostalih selila se iz Zagreba u Osijek, pa završila u Rijeci. I u Osijeku i Zagrebu pucale su mjere nadzora, što je izazivalo pravu nervozu u policiji. Kad je u konačnici otkrivena mreža klijenata, političarima je bilo u cilju da se sve brzo zaboravi. Policija nije izlazila s novim detaljima upravo zbog imena klijenata.

Tako je ostalo nepoznato da je načelnik riječkog PNUSKOK-a Božo Barbarić poslao dopis u kojem tvrdi da su utvrdili da je upravo Milijan Brkić odao informacije o tajnim izvidima.

U HDZ-u je nakon zaključenja ovoga broja počeo sastanak predsjedništva na kojemu se pojavio i Milijan Brkić koji je rekao da se ni o Titu nije ovoliko pisalo.