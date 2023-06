Prijavile su nastavnika za seksualno zlostavljanje, on sve priznao, ali kaže da ih nije dirao

Dvije učenice osmog razreda jedna osnovne škole u Slavonskom Brodu prijavile su tamošnjeg profesora za seksualno zlostavljanje - "neprimjerene poglede, poruke i dodire". Tvrde da imaju dokaze.

Kako saznajemo od roditelja, koji žele ostati anonimni, razrednica je promptno reagirala na šokantne optužbe, rekla sve ravnateljici, koja je potom obavijestila sve službe.

Iz resornog ministarstva kažu da će, ako se protiv nastavnika podigne pravomoćna optužnica, zatražiti njegovu suspenziju, a ako bude pravomoćna presuda protiv profesora, od ravnatelja će zatražiti prekid radnog odnosa.

Policija je u utorak privela osumnjičenog. Profesor je, neslužbeno saznajemo, u srijedu popodne pušten kući. Prozvani profesor u srednjim godinama navodno je priznao sve osim fizičkoga kontakta. On predaje u još jednoj gradskoj osnovnoj školi. Iz policije kažu da provode izvide.

Slučaj s istoka Hrvatske, koliko god bio šokantan, kao ustalom i svaki slučaj te vrste, nažalost ne iznenađuje. U Hrvatskoj je naime seksualno zlostavljano svako peto dijete, kaže prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander koja je, kako ističe, radila s više od 1800 seksualno zlostavljane djece.

- Ne ulazeći u konkretan slučaj, ono što mogu reći iz prakse je da seksualni zlostavljači upravo traže posao gdje su djeca, tako da je velik broj njih mešu nastavnicima, odgojiteljima, trenerima... Nažalost, samo 10 posto djece se povjeri o tome što im se događa, tako da mi za 90 posto slučajeva ni ne znamo. Od ih 10 posto, samo 7 do 8 posto bude presuđeno i samo je toliko zlostavljača u Registru pedofila. Stoga se ne smijemo zavaravati i tješiti lažnom sigurnošću da smo nešto riješiti Registrom. Uz to, istraživanja pokazuju da tijekom života seksualni zlostavljači u prosjeku imaju oko 50 žrtava i to posebno oni koji zlostavljaju djecu izvan obitelji - iznosi šokantne podatke.

Naša sugovornica ističe da upravo fizički dokaz zlostavljanja vrlo rijetko postoji. Od oko 1800 djece žrtava seksualnog nasilja s kojima je radila, na prste jedne ruke može pobrojati slučajeve kada su djeca imala fizički dokaz protiv počinitelja. Zato je iskaz žrtve najčešće najjači dokaz, ističe.

- Ja sam nažalost imala iskustva da nastavnici koji rade u školi, bez obzira na prethodnu osuđenost za bludne radnje nad djecom, u velikom broju slučajeva ostaju raditi na toj školi. To je poruka djeci da ne prijave - kritična je. Dodaje kako je stoga vrlo važno da počinitelj bude kažnjen, a žrtva zaštićena.

- Uvijek bih pohvalila djecu koja se potuže. Prosjek vremean razotkrivanja od momenta kad se zlostavljanje dešavalo do kada žrtva kaže je 10 do 16 godina, što je strašno. Djeca se boje, boje se moći počinitelja, sudsklog procesa, osude, stigmatizacije, ... Jako je važno djecu potaknuti da kažu i onda ih zaštititi - zaključuje.

Slično pričaju i u Centru za nestalu i zlostavljanju djecu, civilnu organizaciju koja već 16 godina radi na prevenciji bilo kojeg oblika iskorištavanja i zlostavljanja djece.

- Najčešće zbog srama, djece često, nekada čak ni u odrasloj dobi, ne prijave i ne izlože se. Europski podaci govore da će jedno od petero djece do 18. godine doživjeti neki oblik seksualnog nasilja. Jako je pohvalno što su djevojčice istupile, to nije čest slučaj. Oko 90 posto žena koja su doživjela neki oblik seksualnog nikome to nisu rekle - kaže tamošnja socijalna radnica.

U Uredu pravobraniteljice za djecu ističu da su tijekom prošle godine zaprimili 76 obavijesti u vezi s pravom djeteta na zaštitu od spolnog iskorištavanja i zloupotrebe. Najčešće se obraćaju roditelji koji traže savjet o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, izražavaju ogorčenje ishodom sudskog postupka ili odbacivanjem prijave od strane državnog odvjetništva, a pritužuju se i na nepostupanje škole, kažu.

- Posebno zabrinjavaju prijave seksualnog uznemiravanja u okruženju koje za dijete treba biti sigurno, poput sportskog kluba i škole, osobito kad je riječ o seksualnom uznemiravanju od strane odraslih osoba. Zlostavljanje od strane djeci poznatih osoba s kojima su u redovitom kontaktu predstavlja jedan od psihološki najštetnijih oblika seksualnog nasilja. Stoga je važno adekvatno reagirati na prijavu nasilja, dijete zaštititi, a počinitelja sankcionirati - ističu.

U slučajevima poput ovog, odgovarajuća reakcija često izostaje, smatraju u Uredu pravobraniteljice za djecu Helence Pirnat-Dragičević.

- Često škole „sankcioniranje“ počinitelja prepuštaju isključivo pravosudnim tijelima, istovremeno ne poduzimajući ništa da zaštite djecu, iako takvo ponašanje predstavlja povredu radne dužnosti koja za posljedicu treba imati zabranu obavljanja pedagoške djelatnosti - ističu. U prilog tvrdnjama dostavili su nam i šire podatke MUP-a:

- Prema podacima MUP-a, u 2022. prijavljeno je 691 kazneno djelo spolne naravi počinjeno na štetu djece. Najviše je prijava kaznenih djela spolne zloupotrebe djeteta mlađeg od 15 godina (242), iskorištavanja djece za pornografiju (171) te upoznavanja djece s pornografijom (106). Po brojnosti slijede prijave kaznenih djela spolnog uznemiravanja (46), bludnih radnji (38), zadovoljavanja pohote pred djetetom (28), silovanja (28), mamljenja djece za zadovoljenje spolnih potreba (20), podvođenja djeteta (8), iskorištavanja djece za pornografske predstave (2) te spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina (2) - navode.