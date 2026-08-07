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ZABRANJENA ZONA

Prijavili Nijemca, dizao dron i letio blizu Zračne luke u Splitu

Piše Ivan Hruškovec,
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Prijavili Nijemca, dizao dron i letio blizu Zračne luke u Splitu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 39-godišnjak tijekom kraćeg vremenskog razdoblja više puta upravljao dronom u zonama u kojima je to zabranjeno, na području Trogira i Kaštel Štafilića.

Policija je pronašla 39-godišnjeg njemačkog državljanina kojeg sumnjiči da je u više navrata upravljao dronom u zabranjenim zonama u neposrednoj blizini Zračne luke Split. Policijski službenici Policijske postaje Trogir nakon zaprimljenih saznanja pokrenuli su potragu za muškarcem te ga pronašli.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 39-godišnjak tijekom kraćeg vremenskog razdoblja više puta upravljao dronom u zonama u kojima je to zabranjeno, na području Trogira i Kaštel Štafilića.

Protiv njemačkog državljanina nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava zbog sumnje da je počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

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Komentari 4
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