Prijavili Rumunja koji je skakao po autima u Novom Zagrebu

Zagrebački policajci dovršili su istragu nad 27-godišnjim državljaninom Rumunjske zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari na štetu ukupno četiri fizičke osobe starosti 28, 31, 36 i 47 godina. Sumnja se da je muškarac počinio navedeno kazneno djelo na način da je u utorak, 26. svibnja oko 12.20 sati na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana na četiri osobna automobila i to: osobnom automobilu marke KIA u vlasništvu 47-godišnjaka, osobnom automobilu marke BMW u vlasništvu 36-godišnjaka, osobnom automobilu marke Audi u vlasništvu 28-godišnjaka te osobnom automobilu marke Volkswagen u vlasništvu 31-godišnjaka, skočio te po haubi, vjetrobranskom staklu i poklopcu motora skakao, čime je napravio oštećenja u vidu udubljenja.





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U tome su ga zatekli i do dolaska policijskih službenika zadržali 67-godišnjak i drugi građani koji su bili na mjestu događaja.



Policijski službenici, po dolasku na navedenu adresu, zatekli su 67-godišnjaka i druge građane koji su tjelesnom snagom u cilju sprječavanja bijega zadržavali uznemirenog muškarca koji se otimao i pružao otpor.



Obzirom na navedeno te činjenicu da se ujedno pokušao samoozlijediti policijski su službenici prema njemu uporabili sredstva prisile - tjelesnu snagu i sredstava za vezivanje.



Osumnjičenom je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen, a nakon toga prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu u kojoj je zadržan.



Nakon otpuštanja iz ustanove, muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

