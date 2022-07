Prijavili Zagreb i Čistoću zbog biootpada na Jakuševcu. Stigao odgovor Holdinga: Sve je čisto

Nakon odgađanja novog sustava plaćanja odvoza otpada u Zagrebu i javnog priznanja da mnogo toga u Čistoći nije 'čisto' odnos ne radi kako treba, na pomolu je nova afera. Udruge koje se bave ekologijom i zaštitom okoliša snimile su dronom kamione Čistoće kako prikupljeni biootpad građana umjesto u kompostane bacaju zajedno s miješanim otpadom na Jakuševac.

Tim povodom su sazvali konferenciju za novinare nakon što su sve svoje materijale i saznanja predale Državnom inspektoratu.

- Biootpad sakupljen iz smeđih spremnika s područja grada Zagreba dovozi se u poslijepodnevnim satima na Deponij Jakuševec gdje bi se trebao skladištiti. Međutim, tom istom otpadu se nelegalno mijenja ključni broj otpada, te se biootpad evidentira kao miješani kućni otpad, a potom ga vozila Čistoće voze na brdo deponija na odlaganje. Radom s otpadom na takav način postupa se protivno zakonskim odredbama kojim se uređuje gospodarenje otpadom, a koji zabranjuje deponiranje biootpada, već se takav otpad po zakonu mora dalje obrađivati procesom kompostiranja - kaže nam Josip Pavlović iz Udruge Ekologija grada.

Zbog toga su zajedno s Udrugom za zaštitu okoliša, Udrugom Eko tišina Jakuševac te Udrugom žena Jakuševec Grad i Čistoću kazneno prijavili. Problemi u Čistoći gomilaju se godinama i povlače od prethodne vlasti u gradu. No do sada se očito nisu pronašla efikasna rješenja jer se sve vrste otpada gomilaju u gradu, preskače se plan odvoza jer se nema s čime i nema tko odvoziti zbog nedostatka djelatnika. Traže se novi radnici no i to teško ide.

- Razlog zbog kojeg Čistoća baca biootpad na Jakuševec leži u činjenici da su gradska kompostišta (Markuševec, Jankomir, Jakuševec-Prudinec) pretrpana preko svih kapaciteta te ovako ne moraju predavati sakupljeni biootpad privatnim oporabiteljima prema važećim ugovorima. Čistoća tako 'štedi' na štetu kvalitete života i zdravlja građana. Dolaskom ljetnih vrućina širi se nesnosan smrad s Deponija na jugoistočni dio grada otkud se svakodnevno građani žale - tvrdi Pavlović.

Podsjetimo, lani je Grad na sve načine pokušavao izbjeći suradnju s privatnim tvrtkama koje se bave zbrinjavanjem biootpada jer je među zajednicom ponuditelja bila i tvrtka Petra Pripuza. Nakon mjesec dana natezanja Grad je na natječaju odabrao zajednicu ponuditelja za preuzimanje i obradu biootpada koju čine CE-ZA-R d.o.o., Eko-Flor Plus d.o.o. i Reoma Grupa. Riječ je o ugovoru vrijednom 33,6 milijuna kuna odnosno 42 milijuna kuna s PDV-om za 22.500 tona otpada.

- Nedopustivo je da gradska komunalna poduzeća, koja građani plaćaju, ovakvim kaotičnim i nelegalnim poslovanjem narušavaju kvalitetu života i zdravlje građana. Uz sve navedeno tražimo i trenutačni raskid Ugovora o radu s voditeljem podružnice Čistoća – a to je Davor Vić, zbog nesavjesnog i protuzakonitog poslovanja - ističu iz Udruge Ekologija grada.

Holding: Optužbe su zlonamjerne. Sve količine se uredno prijavljuju

U svrhu istinitog i cjelovitog informiranja javnosti Zagrebački holding odbacuje optužbe iznesene na današnjoj press konferenciji Udruge Ekologija grada kao neutemeljene, tendenciozne i zlonamjerne, poručili su iz Holdinga na naš upit.

- Napominjemo kako se o izdvojenom biootpadu i odloženom miješanom komunalnom otpadu na odlagalištu Jakuševec vodi dokumentacija sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom i sve količine se uredno prijavljuju u očevidnike, a što potvrđuju i mišljenja redovitih inspekcija. U mjesecu svibnju 2022. godine obavljen je koordinirani inspekcijski nadzor te nisu utvrđene nepravilnosti.

Zakon o gospodarenju otpadom propisuje da se otpad pravilno odlaže u spremnike na području čitave države. Sukladno tome, ukoliko na terenu naiđemo na nepravilnosti, tj. nepripadajući otpad u spremnicima za biootpad, naše korisnike informiramo i upozoravamo o istome. Naime, ukoliko se biootpad miješa s drugim vrstama otpada, neupotrebljiv je za daljnju oporabu u kompostani. Takav onečišćeni biootpad, potrebno je dodatnim resursima ponovo razvrstati, kako bi se samo nerazvrstani otpad tretirao kao miješani komunalni otpad - navode iz Holdinga.

Poručuju da prilikom sakupljanja biootpada, kada komunalni radnici uoče da je u pojedinim smeđim spremnicima veći postotak miješanog komunalnog otpada od udjela biootpada, na licu mjesta je nemoguće od strane radnika izdvojiti miješani komunalni otpad.

- Na odlagalištu otpada Jakuševec, na platou za prihvat otpada, na posebnom odvojenom dijelu istovaruje se onečišćeni biootpad koji je prikupljen iz kućanstva. Onečišćeni biootpad koji dolazi od nekih kućanstva pomiješan sa drugim vrstama otpada ne može ići u kompostiranje. U skladu s navedenim, iz prikupljenog takvog biootpada iz kućanstva (onečišćeni), isti dan odvaja se čista komponenta koja se može oporabiti te se odvozi na kompostanu, a ostatni otpad ugrađuje se u tijelo odlagališta. Na taj način sprječavamo onečišćenje iskoristivog otpada koji se može oporabiti te istovremeno ne zagađujemo okoliš sa onečišćenim otpadom i smanjujemo troškove transporta otpada koji je neiskoristiv - poručili su.

Prihvat i ugradnja otpada obavlja se po jasno propisanim procedurama i prolazi niz kontrolnih i nadzornih procesa, tvrde

U prvih pet mjeseci ove godine prikupljeno je 5.394 tona čistog biootpada s kućnog praga, te 5.600 tona neočišćenog biootpada iz kojeg je dodatnim sortiranjem izdvojeno još 866 t biootpada pogodnog za kompostiranje, napominju u Holdingu.

