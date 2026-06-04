Prije 13 godina kod Medulina se srušila Cessna. Pilot: 'Pukom srećom sam prošao bez ozljeda'

Zrakoplov manjih dimenzija srušio se na području Campanoža, nedaleko aerodroma Medulin. Kako neslužbeno doznaje 24sata, u avionskoj nesreći poginulo je četvero ljudi. Za dvoje ljudi još se traga. Pravu dramu doživio je prije 13 godina mladi pilot Miroslav Krivaja (25) iz Pule kojem se na 300 metara nadmorske visine ugasio motor na Cessni 182 tog četvrtka oko 18.20 sati kod Medulina. U prisilnom slijetanju na oranicu pukao mu je kotač te je došlo do prevrtanja zrakoplova na krov.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Pukom srećom prošao sam bez ozljeda. Sve se dogodilo u 30-ak sekundi i nisam imao vremena paničariti niti razmišljati. Morao sam brzo reagirati. Letio sam iznad Medulina i na oko 3000 metara 'ispustio' sam četvoricu padobranaca te krenuo natrag na aerodrom. Na oko 300 metara od tla crkao je motor i nisam imao vremena sletjeti na pistu. Sletio sam kilometar od aerodroma na oranicu i tada dolazi do pucanja kotača koji se zabio u zemlju. Rulao sam oko 100 metara i avion se prevrnuo na krov na kraju. Totalna je šteta na njemu. Tek kada sam izašao iz zrakoplova uhvatila me panika i doživio sam šok vidjevši ga. Neozlijeđen sam i to je čudo. Danas slavim drugi rođendan - ispričao nam je tada mladi pilot.

Foto: Dijana Marić/24sata

Njegov otac Jugoslav (47), kako nam je ispričao prije 13 godina, nije ništa posumnjao jer je on sletio malo ranije.

- Tek kada sam vidio da je dosta vremena prošlo i da mi sin nije sletio postalo mi je čudno. Tada je zazvonio telefon i on mi je rekao da je živ i da je sve u redu - ispričao je otac koji ga je ipak poslije odveo u pulsku bolnicu na preglede. Težina Cesne je oko 800 kilograma, a slijetao je, kaže, brzinom od oko 100 kilometara na sat.

Foto: Dijana Marić/24sata

- Da je odlučio sletjeti na aerodrom, zabio bi se u obližnji zid. Ovo je bio odličan izbor - rekao je otac.

Miroslav je bio u šoku, no, kako je rekao, letenje je njegova strast i prvom prilikom će opet uzletjeti.

- Cesna je posuđena iz Mađarske, ali će vjerojatno osiguranje pokriti štetu. Nikada mi se ovakvo što nije dogodilo, a letim već tri godine - rekao je na kraju Miroslav. Mjesto pada Cessne osiguravali su tijekom noći policajci i vatrogasci.