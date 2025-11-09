Prije 36 godina pao je Berlinski zid. 'Komunizam' u Europi otišao u ropotarnicu povijesti
Berlinski zid se sastojao od dva zida. Oba zida bila su visoka 4 metra i dugačka 155 kilometara. Razdvajao ih je minirani koridor nazvan „traka smrti“. Ova traka bila je jako čuvana i uključivala je 302 stražarske kule (do 1989. godine). Stražari su imali ovlaštenje pucati na osobe koje bi pokušale proći kroz ovu traku.
Berlinski zid pao je 9. studenog 1989. tijekom Mirne revolucije, što je označilo početak rušenja simbolične Željezne zavjese, kada su prijelazna ograničenja u Istočnom Berlinu bila nadvladana i odbačena. | Foto: Erhard Pansegrau / AKG / Profimedia