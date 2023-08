Prije 54 godine ubio ju je kult Charlesa Mansona: Sharon Tate bila je tada 8 mjeseci trudna

Američki seks simbol i nekadašnja glumica Sharon Maria Tate tragično je preminula na današnji dan prije 50 godina.

Jedne večeri 1969. vraćala se iz restorana 'El Coyote' s prijateljima. Nakon ponoći u njezin su se dom ušuljali pripadnici Mansonove obitelji i ubili sve koji su se tamo našli. Sljedeće jutro njihova beživotna izmasakrirana tijela pronašla je kućna pomoćnica. Kada je policija stigla, pronašli si Sharon zavezanu užetom oko vrata. Mrtvozornik je utvrdio šesnaest ubodnih rana na tijelu Sharon Tate. S deset godina straijim suprugom Romanom Polanskim čekala je dijete. Bila je trudna osam mjeseci.

Foto: Imdb

Sharon i Roman vjenčali su se u Londonu, gdje su i svojedobno živjeli. Opisivali su ih kao netipičan par - nomadski, talentirani i pomalo šokantnim. Sharon je htjela tradicionalni brak, a Polanski je nastavio u promiskuitetnom tonu voditi život. Nekoliko puta je u intervjuima podsjećao da mu je obećala da ga neće mijenjati. Jednom prilikom se povjerila prijatelju Peteru Evansu rekavši da ona i Roman 'imaju dobar dogovor - on joj laže, a ona se pretvara da mu vjeruje'.

Preselili su se u Los Angeles u veljači 1969. Tada je Sharon već bila trudna. U njihovom domu priređivali su velika okupljanja i nerijetko je kuća bila puna.

Foto: Imdb

Redovito je bila na naslovnicama magazina, a do 60-ih je uzimala manje uloge u filmovima. Debitirala je u filmu 'Barabbas' s Anthony Quinnom, a pet godina poslije u filmu okultne naravi 'Eye of the Devil'. Najviše je bila zapažena nakon uloge u 'Valley of the Dolls' zbog kojeg je zaradila nominaciju za Zlatni globus.

Zadnji film koji je snimila bio je '12+1' koji je objavljen nakon njezine smrti 1969. godine.

Foto: ROY CUMMINGS/THE HOLLYWOOD ARCHIVE

Sharon i njezin nerođeni sin Paul Richard Polanski, koji je imena dobio posthumno prema Romanovom i Sharoninom ocu, bili su sahranjeni na groblju Svetog Križa u Culver Cityju.

U rujnu iste godine, članovi Manson obitelji, pratitelji Charlesa Mansona, uhićeni su zbog slučaja nevezanog uz ubojstvo, ali daljnje istraživanje je ustvrdilo njihovu povezanost s tom kobnom večeri.