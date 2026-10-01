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ČETNICI POPA ĐUJIĆA

Prije 84. godine četnici i Talijani ubili 96 Hrvata u Gatima. Najmlađa žrtva imala 9 mjeseci

Piše HINA,
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Prije 84. godine četnici i Talijani ubili 96 Hrvata u Gatima. Najmlađa žrtva imala 9 mjeseci
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Komemoracija u Gatima održava se svake godine 1. listopada, u spomen na zločin počinjen 1942.

Komemoracijom i misom zadušnicom u četvrtak je obilježena 84. obljetnica pokolja kojeg su združene snage talijanske vojske i četnika popa Momčila Đujića izvršile nad hrvatskim stanovništvom Gata i susjednih sela u zaleđu Omiša.

Komemoracija u Gatima održava se svake godine 1. listopada, u spomen na zločin počinjen 1942. godine kada je ubijeno 96 osoba, među kojima osmero djece, a selo spaljeno. Najmlađa ubijena osoba bila je beba od devet mjeseci, a najstarija starica od 87 godina.  Nakon tog zločina 174 djece u Gatima i okolnim mjestima ostalo je bez jednog, a 25-ero djece bez oba roditelja.

U Gatima je 1972. godine podignuto spomen-obilježje na kojem su urezana imena žrtava.

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Pokrovitelj komemoracije u Gatima je Predsjednik Republike Zoran Milanović, a njegova izaslanica Melita Mulić rekla je da su Gata 84 godine nakon zločina mjesto bolnog suočavanja s prošlošću Drugog svjetskog rata koji je tu ispisao jednu od najtužnijih i najbolnijih stranica.

"Ovdje je zločin počinjen iz slijepe mržnje prema Hrvatima," kazala je Muić, dodavši kako se trebamo sjetiti svih žrtava ugrađenih u naš put do samostalne i neovisne države.

"Pobjeda partizana izborena u Narodno-oslobodilačkoj borbi i Domovinski rat ostvarili su njihove teženje i snove," rekla je Mulić.

Izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, zamjenik župana splitsko-dalmatinskog Ante Šošić istaknuo je kako ubiti nečiju djecu, što se dogodilo u Gatima i okolnim selima prije 84 godine, znači ubiti budućnost, a ubiti stare osobe znači iščupati korijen jednom narodu. No, ubijena su tijela ljudi, no ne i duh hrvatske nacije, kazao je.

Na komemorcaiji u Gatima bili su i predstavnici Talijanksog konzulata.

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