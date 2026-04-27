MISTERIJ 4 godine od nestanka Marijane iz Big Brothera. Na mostu su joj našli dokumente...

Prošlo je četiri godine otkako je nestala Marijana Seifert, poznata i kao Marijana Čvrljak, pobjednica prvog regionalnog Big Brothera. Zadnji put je viđena 27. travnja 2022. kada se udaljila iz stana u Zagrebu.

Tada su na Mostu mladosti pronađene njezine stvari, dokumenti i mobitel. Unatoč intenzivnoj potrazi i pregledavanju rijeke Save, njezino tijelo nije pronađeno, pa se i dalje vodi kao nestala osoba.

Marijanin nestanak prijavio je suprug Karlo Seifert, s kojim je bila u braku od 2020. godine i s kojim ima sina. Navodno su imali problema u braku i Karlo joj je nekoliko dana prije nestanka rekao da želi razvod.

Prije Karla, Marijana je bila u braku s Nikolom Nemeševićem kojeg je upoznala u Big Brother kući. S Nemešom je prevarila supruga Ivana Čvrljka, s kojim ima kćer. Nakon izlaska iz Big Brother kuće, Marijana se rastala od Čvrljka i 2016. godine udala se za Nemeša. No, njihov brak je potrajao samo osam mjeseci.

Prošlo je točno četiri godine od misterioznog nestanka Marijane iz Big Brothera

Nemeš, koji danas ima svoju obitelj, izrazio je nadu da će Marijanu pronaći jer smatra da njezina obitelj zaslužuje znati što joj se dogodilo.

Slučaj Marijane Seifert do danas ostaje neriješen, a nadležne službe i dalje nastavljaju istragu kako bi otkrile istinu o njezinom nestanku.

Misteriozan nestanak

Mama Gordana Kovačević je svojedobno za Slobodnu Dalmaciju ispričala kako je Marijanu zadnji put vidjela dva dana prije nestanka u njezinom zagrebačkom stanu u kojem je živjela sa suprugom Karlom Seifertom i jednogodišnjim sinom Aleksandrom.

- Bila je vesela i puna života. Apsolutno ništa nije ukazivalo na to da bi se nešto loše moglo dogoditi. Na dan nestanka trebala je otići kod prijateljice pomagati joj u kafiću. Imala je određenih nesuglasica u braku, ali rekla nam je kako se ne želi razvesti i da će sve učiniti da sačuva brak. Krenula je i na duhovnu obnovu - rekla je Gordana.

- Nemam osnovanih sumnji i nikoga ne okrivljujem nego samo želim da se dozna istina. Meni je najmanje vjerojatna mogućnost da je moja kći sebi nešto napravila. Voljela je život i naprosto znam da sebi ne bi nešto napravila. Vjerujem da je moja Marijana još živa! Taj me osjećaj prati cijelo vrijeme od njezinog nestanka - dodala je.

Građanin našao torbicu

Marijana je nestala u Zagrebu u noći s utorka na srijedu 27. travnja 2022. godine. U 5.30 ujutro na broj 192 građanin koji se Mostom mladosti kretao stazom za pješake iz smjera Savice prema Zapruđu prijavio je kako je na sredini mosta pronašao torbicu s dokumentima na ime Marijana Seifert. Pritom oko sebe nije vidio nikoga. S odmakom od tri sata policiji je uslijedio novi poziv. U 8.30 Karlo Seifert prijavio je nestanak supruge iz stana u Lastovskoj ulici koji se, prema njegovim sumnjama, dogodio tu noć, poslije ponoći, nakon što su otišli na spavanje.

- Nažalost, mislim da policija nije pristupila tom slučaju kako je trebalo i ovim putem ponovno apeliram neka počnu iznova sve istraživati. U ovih godinu dana poslala sam im nekoliko dopisa postavljajući brojna pitanja koja me muče. Iznijela sam im sve svoje sumnje. Pokazala sam i poruke koje sam dobila od Marijane, slala ih je još i sestri i jednoj prijateljici, u kojima prestrašeno piše o prijetnjama koje je dobivala od bliske osobe - dodala je nesretna majka čiji suprug Ivo se naglo razbolio i preminuo krajem prošle godine.