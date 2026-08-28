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BIJEG IZ LIBANONA PLUS+

Prije dvije godine s obitelji pobjegao od rata: 'Zagrebu sad donosimo nove arapske delicije'

Piše Martina Pauček Šljivak,

U Zagrebu je Nazzal otvorio trgovinu arapskim delicijama i kaže da je cjenovno pristupačna svima. Na policama su i novi proizvodi.

Od čovjeka koji je prije dvije godine strahovao hoće li njegova obitelj uopće uspjeti napustiti napadnuti Libanon do vlasnika trgovine u kojoj Zagrepčanima nudi okuse svoje domovine, put Hichama Nazzala nije bio ni kratak ni jednostavan. Ovog je tjedna u Zagrebu otvorio trgovinu arapskim delicijama, za koju želi da bude najveća takva trgovina u gradu, ali i cjenovno pristupačna svima. Na policama su i proizvodi kojih dosad, kaže, nije bilo na zagrebačkom tržištu.

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