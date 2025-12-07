Prije i nakon derbija Dinama i Hajduka privedena 54 navijača

Prije i nakon jučerašnjeg nogometnog derbija Dinama i Hajduka u Maksimiru privedena su 54 navijača, većinom zbog zabranjenih predmeta, pirotehnike i alkohola, priopćila je u nedjelju zagrebačka policija uz ocjenu da je utakmica protekla mirno, bez većih sukoba navijača.

Prije, tijekom i nakon utakmice zbog prekršaja na sportskim natjecanjima ukupno su privedena 54 navijača, od kojih je 26 domaćih i 28 gostujućih. Među njima su 22 privedena zbog zabranjenih predmeta, 17 zbog pirotehnike, 11 zbog alkohola, a trojica nisu imala personalizirane ulaznice, navodi se u priopćenju PU zagrebačke.

U jutarnjim satima policija je na području Dubrave privela 22 navijača zbog posjedovanja zabranjenih predmeta.

U zonu stadiona prije utakmice pod pratnjom policije dovedeni su gostujući navijači u 203 osobna vozila, 68 kombija, tri autobusa i jednom minibusu, a nakon završetka susreta ispraćeni su s područja grada.

U policiji navode da je jučerašnji derbi između Dinama i Hajduka odigran uz ocjenu visokog rizika, no protekao je bez značajnijih sigurnosnih izgreda zahvaljujući opsežnim policijskim mjerama i sportskoj atmosferi većine posjetitelja.

Osiguranje utakmice vodila je PU zagrebačka uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije te suradnju drugih policijskih uprava i angažman specijaliziranih rodova policije.

Sukladno zakonu, policija je tijekom cijelog dana provodila audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja, stadiona i prilaznih pravaca, a fokus daljnjeg postupanja bit će kriminalističko istraživanje vezano uz korištenje pirotehnike i druge prekršaje