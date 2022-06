Prije nego je u Štefancu usmrtio dječaka, vozač (44) BMW-a je skrivio tri sudara, vozio pijan...

Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela S.Z. (44), koji je u Štefancu u petak s 0,79 promila alkohola skrivio prometnu u kojoj je poginuo dječak (13), a njegov prijatelj je teško ozlijeđen, ostat će u istražnom zatvoru najmanje mjesec dana. Odluka je to sutkinje istrage Županijskog suda u Varaždinu.

S.Z. do sada je, neslužbeno doznajemo, prekršajno kažnjavan šest puta. Tri puta mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom. I prije je vozio pod utjecajem alkohola, jednom i s više od 1,5 promila, a do sada je i tri puta prouzročio prometne nesreće. No sve su bile bez najtežih posljedica, samo s materijalnom štetom.

Kako ga sankcije nisu zaustavile i osvijestile da ne nastavi s takvim ponašanjem te je nastavio divljati za volanom, sutkinja istrage Županijskog suda u Varaždinu poslala ga je u istražni zatvor.

S.Z. je, objavila je policija, u petak oko 17.30 na raskrižju ulica Zrinskih i Vladimira Nazora, u BMW-u pretjecao zasad nepoznato teretno vozilo i osobni automobil kojim je upravljala vozačica (51) i skretala u Nazorovu. Prije pretjecanja nije se uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu i pritom nije vodio računa o položaju te o smjeru i brzini kretanja. Ujedno je pretjecao preko „pune linije“ i neposredno ispred raskrižja.

BMW-om je udario u auto u 51-godišnjakinje te se BMW nakon sudara zarotirao i udario u bicikl na kojem je na nogostupu bilo dijete. Uslijed siline udara, dječak je odbačen u prometni znak, dok je BMW stražnjim dijelom udario u betonski stup javne rasvjete i drugi prometni znak. Vozilo se nastavilo rotirati te je udarilo i u drugo dijete koje je gurajući bicikl prelazilo obilježeni pješački prijelaz.

Na mjestu nesreće liječnik hitne medicinske pomoći konstatirao je smrt dječaka koje je na biciklu bilo na nogostupu.

Mjere opreza za vozača koji je usmrtio pješaka

M.E. (38) je u Svetom Iliji kamionom udario pješaka koji je gurao bicikl i odvezao se. Njemu su pak određene mjere opreza. Kako ima boravište u Hrvatskoj, ali radi u inozemstvu redovno se mora javljati policiji , a privremeno mu je oduzeta putovnica i vozačka dozvola. Na odluku da mu se odrede mjere opreza tužiteljstvo se može žaliti. Učini li to o žalbi će odlučivati Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Varaždinu.

U prometnoj nesreći koja se u mjestu Sveti Ilija dogodila u subotu, između 1 i 3.50 sati, smrtno je, podsjećamo, stradao pješak (48) na kojeg je naletjelo nepoznato vozilo i udaljilo se s mjesta nesreće. Varaždinska policija očevidom je utvrdila kako je pješak najvjerojatnije gurao bicikl uzbrdo s desne strane kolnika iz smjera Školske u smjeru Vodovodne ulice, a da nije bio označen reflektirajućom odjećom ili materijom.

Na njega je naletjelo vozilo crvene boje, najvjerojatnije prednjim desnim dijelom i odbacilo ga na asfaltirani prilaz dvorištu. Policajci su nedugo nakon prometne nesreće vozača kojeg su doveli i u vezu s ovom prometnom nesrećom. Priveli su ga i kazneno prijavili no odlukom suca istrage ostaje na slobodi.

