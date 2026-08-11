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Prijedlog zakona daje nadu da će neke tragedije biti spriječene

Piše Bojana Mrvoš,
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Prijedlog zakona daje nadu da će neke tragedije biti spriječene
Foto: Davor Javorović/Pixsell/Pixsell
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Uz ovakav prijedlog zakona, ostaje nada da se tragedije poput drniške, koje su mogle biti spriječene, nikad više neće ponoviti.

U javnoj je raspravi prijedlog zakona po kojem osuđeni za ubojstvo i druga slična, teška kaznena djela, po odsluženju zatvorske kazne ne bi bili pušteni na slobodu, ako i dalje predstavljaju opasnost, već bi morali u novu, posebnu ustanovu na rehabilitaciju. Tamo bi ih se iznova procjenjivalo svakih godinu i pol, učilo kako kontrolirati bijes, agresiju, ponašanje,,.

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