Prijete mu godinama: 'Ušli su s pištoljem i pitali ima li četnika'

Nikad se nisam bavio politikom niti me to zanima. Možda mi je životna pogreška što gledam ljude isključivo kao dobre ili loše i tako se ponašam, kaže Veljko Mandić (62), vlasnik kafića Terra u Đevrskama.

U taj su kafić 21. kolovoza oko 22.30 sati ušla tri mladića. Vikali su na Mandića te razbili vješalicu za odjeću i pivsku bocu. Veljko je uzmicao pred pijanim klincem koji je šakama nasrtao na njega. Neslužbeno doznajemo da su Mandića više od deset puta napali zbog nacionalnosti, upadali mu u kafić, vrijeđali njega i goste.

Napadač se povukao nakon što mu je jedan gost kafića zaprijetio bocom.

- Iskreno, da sam imala program sa Zvezdom, gledala bih Zvezdu jer sam njezina navijačica. Navijam za nju, ali kad igra Hrvatska, onda navijam za Hrvatsku! Osim kad igra sa Srbijom. I imam pravo navijati za koga želim i to je normalnim ljudima u redu. A pijana djeca zatrovana mržnjom koja rata vidjela nisu, to nije u redu. Tješi me što je velika većina normalnih ljudi i što je ovakvih nekolicina - kaže 52-godišnja suvlasnica kafića.

Ogorčena je jer, kaže, balavurdija se opije pa ih dođe ponižavati.

- Mi 12 godina vodimo ovaj lokal i nikad nije bilo ovako da mu u očima vidiš mržnju. Sve je to politika kriva. Radi se o šaki jada, ali ako ti toj šaki jada ne staneš na kraj, vidjet ćeš kamo to vodi i neće biti dobro. To bi trebalo tako novčano kazniti da netko dobro razmisli prije nego što sljedeći put ponovi nešto tako - nastavlja suvlasnica.

Policija je iste večeri uhitila A. B. (28), J. K. (25) i K. K. (23). Svi su bili pijani. Optužni prijedlog podnijeli su protiv dvojice, 28-godišnjaka i 25-godišnjaka, zbog remećenja javnog reda i mira te vrijeđanja vlasnika na nacionalnoj osnovi. Najstarijeg su prijavili i zbog vožnje pod utjecajem alkohola, ali i odbijanja alkotesta.

Te večeri nepoznati mladići napali su i goste kafića u Uzdolju kraj Knina. Oni su gledali prijenos Zvezdine utakmice, a napala ih je maskirana skupina palicama i, kako neki tvrde, mačetama. Tad je najviše stradao maloljetnik (17) koji je sjedio odmah kraj vrata, a u kafiću je bilo prestravljenih žena, djece i staraca. Oni su prošli s lakim ozljedama i užasom u sjećanju. Dvije djevojčice od oko 12 godina ispod stola su čekale da prođe tučnjava, zazivajući svoje mame.

Šibenska policija zasad ne dovodi u vezu napad u Đevrskama s napadom u Uzdolju.

No nakon prijave prošle srijede saznalo se i za onu od 25. srpnja.

- Došla su tri mladića, goli do pojasa, i sjeli na terasu. Prišao sam im, predstavio se kao vlasnik i zamolio ih da se obuku jer su ipak u lokalu. Odgovorili su mi da neće, da su oni Torcida, da je ovo Hrvatska i počeli su pjevati navijačke i pjesme što vrijeđaju. Upozorio sam ih opet da lokal ima svoju muziku i da se utišaju. Rekli su mi da su ovo njihovi didovi i očevi oslobodili i da imaju pravo na to. Kazao sam im da je na mojoj terasi moje pravo i da pjevaju što žele na ulici, ali da se tu sluša muzika iz lokala - prisjetio se događaja Mandić, koji je te večeri u lokalu puštao Narodni radio. Izgrednike je netko od gostiju snimao, a nakon što je video “iscurio” u javnost, za slučaj se zainteresirala i policija.

- Nakon mog upozorenja dvojica su se obukla, a treći, s hrvatskim grbom ispod potiljka, nije htio. Nastavili su pjevati, a ja sam, nakon nekoliko beskorisnih upozorenja, pozvao policiju. Došli su, a oni su ustali i otišli kod policijskog auta, davali su izjave. Začudilo me što ih u tako pijanom stanju nisu odveli na triježnjenje. Samo su napustili kafić uz molbu policije. Bio sam razočaran, ali naknadno je policija ‘oživila’ postupak i podnijela prijavu - kazuje nam Mandić. Kaže da je čovjek bez predrasuda te da nerede uvijek rade pojedinci.

- I ranije je bilo izgreda na nacionalnoj osnovi, ali posljednji je bio prije pet godina. Čovjek je imao pištolj plašljivac, došao je oko 11 sati prijepodne s još jednim čovjekom i naglas pitao ima li tu četnika. Bila je puna terasa i jedan se gost suprotstavio pitajući ih tko su oni da legitimiraju ljude. Tad je ispalio metak, trag se još nalazi u prometnom znaku. Nikad se nisam bavio politikom, to me ne zanima niti sam član stranke. Možda mi je životna greška što gledam ljude isključivo kao dobre ili loše i tako se ponašam. Smatram se realnim čovjekom. Držim da bi trebalo kažnjavati izgrednike i tako ih suzbijati - govori Mandić.

I on i supruga pribojavaju se okupljanja u Skradinu na Thompsonovu koncertu 31. kolovoza. Svoje strepnje prijavio je policiji.

Šibensko-kninska policija još traži počinitelje koji su napali vlasnicu i goste kafića u Uzdolju. Nakon konzultacija policije i Općinskoga državnog odvjetništva, napad je okarakteriziran kao kazneno djelo izazivanja nereda. Ako ih nađu i proglase krivima, prijeti im od šest mjeseci do pet godina zatvora. Napadači su došli u Golfu šibenskih registracija, vrijeđali ih na nacionalnoj osnovi, pitali ih slušaju li Thompsona...

Jedan od njih navodno je rekao “Srbi, ići ćete u kolone, traktorima ćete bježati”.

Premijer Andrej Plenković komentirao je napade rekavši da je to bio čin s predumišljajem i da treba poduzeti sve da se počinitelji otkriju, kazne i sankcioniraju.

- Ja osobno i Vlada vrlo smo oštro i momentalno osudili sve te incidente. Moramo djelovati kao samopouzdan narod koji cijeni postojanje manjina u svojoj zemlji i štiti njihova prava - rekao je Plenković.