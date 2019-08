'Napad na Srbe kod Knina i Kistanja nije slučajan incident'

Napad na Srbe u okolici Knina i Kistanja nije slučajan incident već je posljedica dugo izgrađivane atmosfere, nastale nečinjenjem državnih institucija i najviših tijela vlasti, a hrvatsko društvo i država bi se trebali s time suočiti, poručeno je u petak iz Demokratskog saveza Srba (DSS).

Strašan i divljački napad na Srbe u Dalmaciji sasvim se prirodno uklapa u društvene prilike u kojima živimo iako su mnogi, bez pokrića,vjerovali da se tako nešto u hrvatskom društvu ne može dogoditi, ističe se u priopćenju kojeg potpisuje predsjednik DSS-a Srđan Milaković.

U Uzdolju i Đevrskama kod Knina u srijedu su napadnuti gosti kafića srpske nacionalnosti koji su gledali prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde.

Po ocjeni DSS-a "živimo u vremenu u kojem je fašistički pozdrav 'za dom spremni' stekao pravo građanstva na zidovima mnogih hrvatskih naselja, na skupovima, koncertima, grbovima veteranskih udruženja, a pojedine desne grupacije počele su zabranjivati određene izvođače i događaje u Hrvatskoj – Bajagu, Festival Ojkače".

I Tesli se odriče srpsko porijeklo

"Ide se dotle da se čak i Tesli odriče srpsko porijeklo, da se u Splitu nasrće na vrhunske sportaše zbog nacionalnosti. U Vukovaru se na ulici i prosvjedima određuje tko će od Srba i kada biti procesuiran za ratne zločine. Vukovarski gradonačelnik u trenucima velike inspiracije pronalazi znake puzajuće velikosrpske agresije, a kao njene sudionik označava čak i srednjoškolsku djecu", ističu u DSS-u.

Ćirilica i srpski jezik u ekavskom izgovoru stavljaju se, tvrde, u negativni kontekst i proglašavaju neprijateljskim i nepoželjnim kao i oni koji ih koriste.

"U kontekstu rata Srbi su proglašeni zločincima i agresorima koji još uvijek nekažnjeno šeću Hrvatskom, a stanje neprijateljstva prema njima održava se i u miru. O tome se podučavaju i djeca koja iz cijele Hrvatske dolaze u Vukovar na satove mržnje. U javnom prostoru o Srbima se često govori kao onima koji imaju ogromne privilegije i prava, ali ni to im nije dosta nego i dalje rade protiv hrvatske države. Zato se zazivaju referendumi na kojima im treba ukinuti i pravo da se čuje nemoćni glas njihovih predstavnika kao i Zakon o amnestiji kako bi se konačno svi Srbi mogli privesti pravdi, odnosno završiti iza rešetaka", navodi se u priopćenju DSS-a.

Sudionici takvog stanja su, po njihovoj ocjeni, i institucije hrvatskog društva i države na način da su zabijali glavu u pijesak, nisu nikako reagirale ili jesu, ali neprimjereno.

Policija kriminalistički istražuje navodno premlaćivanje s vrijeđanjem po nacionalnoj osnovi u Viškovu

Policijska uprava (PU) primorsko-goranska izvijestila je u petak da njezini policijski službenici provode kriminalističko istraživanje vezano uz događaj u kojemu je 20. kolovoza u Viškovu ozlijeđen 70-godišnji hrvatski državljanin koji je medijima izjavio da je premlaćen i vrijeđan po nacionalnoj osnovi.

U policijskom priopćenju navedeno je da traje kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti, kao i sudionici ovoga događaja. Vezano uz ovaj događaj do sada nije prekršajno ili kazneno prijavljena ni jedna osoba, pa tako ni spomenuti 70-godišnji hrvatski državljanin. Policija je zaključila da će, po završetku kriminalističkog istraživanja, javnost pravodobno obavijestiti.

Kako je objavljeno u medijima, 70-godišnjak Dobrivoje Arsić, koji živi u Viškovu, na dolasku na parkiralište pred zgradom u kojoj živi zatekao je parkirani automobil na mjestu na kojemu on obično parkira. Zatražio je od susjeda, kod kojega je bio vlasnik tog automobila, da ga premjesti, ali je on to odbio pa se Arsić parkirao ispred tog automobila.

Arsić je rekao da ga je ubrzo više osoba s parkirališta počelo vrijeđati po nacionalnoj osnovi, s obzirom na to da je Srbin, i udarati u njegovo vozilo. Dodao je kako se, nakon što je zvao policiju, vratio na parkiralište gdje su ga nastavili vrijeđati i potom ga udarili nekoliko puta u glavu i prsa.

Istaknuo je kako su mu policajci kada su stigli na parkiralište rekli da će ga privesti zbog narušavanja javnog reda i mira.

Arsić se obratio Srpskome narodnom vijeću (SNV), a njihov pravni savjetnik Milan Eraković medijima je rekao da protiv napadača nisu podnesene prekršajne prijave nego samo protiv Arsića, što je PU primorsko-goranska opovrgnula. Eraković je izvijestio da je SNV podnijelo kaznenu prijavu u srijedu, uz Arsićevu suglasnost, za kažnjivo djelo prijetnje, nanošenja tjelesnih povreda te uznemiravanja protiv nepoznatih počinitelja.

Tema: Hrvatska