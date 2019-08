'Osuđujem napad u Kninu, ali to nije odraz društvene klime'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da za incident u kafiću kod Knina, u kojem je ozlijeđeno pet osoba, nije kriva društvena klima, već se radi o djelu pojedinaca.

U mjestu Uzdolju kod Knina u srijedu navečer maskirani napadači upali su u kafić i ozlijedili pet osoba, među kojima je bilo i devetogodišnje dijete, navodno zato što su napadnuti gledali prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde..

- Osuđujem napad u Kninu, to je jako loše, kazao je Plenković koji je prisustvovao Konferenciji veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika Republike Hrvatske.

No, smatra kako društvena klima nije zaslužna za taj ispad.

- Ja ne vidim takvu klimu. Ovo su individualna djela pojedinaca koja treba sankcionirati, naglasio je premijer.

Ustvrdio je da njegova Vlada smanjuje polarizaciju u društvu, smanjuje isključivost i ide protiv onih snaga koje hoće tenzije u društvu, a smatra da je takvih u Hrvatskoj puno.

Naglasio je kako je o incidentu razgovarao i s ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem te da očekuje brzu reakciju policije i identifikaciju napadača.

- Uvijek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila jako zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine trebaju biti dio parlamentarne većine u Hrvatskoj, da ostvaruju svoja prava. To za većinski narod nije problem, nego plus. Ako štitimo prava manjina, lakše ćemo se zalagati za prava naših manjina u tim zemljama, kazao je Plenković.

Nije problem dizati plaće ako ima sredstava

Novinari su premijera pitali i o plaćama u javnom sektoru te o inzistiranju ministrice obrazovanja Blaženke Divjak i ministra zdravstva Milana Kujundžića za njihovim povećanjem, na što je odgovorio kako nije problem dizati plaće ako ima sredstava.

- Moramo samo biti principijelni, nije problem dizati plaće, davati veće dodatke, osnovice, koeficijente, ako ima sredstava. Trebamo se prostrijeti koliko smo dugi i široki. Razumijem ih kao resorne ministre, svi to hoće, trebamo imati načelnu politiku i nje se držati. Ako smo dvaput ostvarili suficit, znači da pazimo i trošimo koliko imamo, kaže Plenković.

Novinari su premijera upitali da prokomentira navode predsjednice republike Kolinde Grabar-Kitarović o malom broju žena na visokim državnim ili drugim funkcijama.

- Možda može uvijek biti bolje, ali mislim da u Hrvatskoj nikada prije nije bilo više žena na visokim pozicijama, kazao je Plenković.

Što se tiče pitanja o doprinosu zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića kampanji za drugi predsjednički mandat Kolinde Grabar-Kitarović, kratko je poručio kako od svih članova stranke očekuje nekakav doprinos.

- Ja se uvijek dajem sto posto, koliko mogu. Očekujem to od svih, neovisno o kome je riječ, istaknuo je.

također je komentirao medijske napise o fotografiji poglavnika NDH Ante Pavelića, koja je zamijećena u vili bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića, namijenjenoj za iznajmljivanje.

- To je loše, iznenadilo me to, nisam mogao vjerovati, rekao je Plenković.

Jandroković osudio napade kod Knina, očekuje uhićenje i kažnjavanje napadača

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković u četvrtak je osudio napad na građane srpske nacionalnosti koji su se u srijedu navečer dogodio kod Knina, očekujući da će policija pronaći počinitelje te da će oni biti najoštrije kažnjeni.

- Naravno da taj napad treba osuditi. Očekujem da će policija pronaći počinitelje i da će biti najstrože kažnjeni - rekao je Jandroković u izjavi novinarima nakon godišnje konferencije hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula i vojnih izaslanika.

Jandroković se nije složio s ocjenom SDSS-a da se u društvu stvara klima koja omogućava da se takvi napadi događaju.

- Ne bih se složio s tom ocjenom. Ono što mogu reći je da postoje ljudi koji žive od političkog radikalizma i ekstremizma i postoje oni koji potiču takvu atmosferu, ali to svakako nije dominanta atmosfera u društvu, niti je to raspoloženje koje će većina građana prihvatiti - rekao je.

Naglasio je i da se vladajuća većina i Vlada ograđuju i oštro osuđuju takve napade i ponovio da od institucija države, prvenstveno policije, očekuje da pronađu počinitelje i da nakon toga oni budu najoštrije kažnjeni.

Pet osoba lakše je ozlijeđeno u srijedu navečer u Uzdolju kod Knina, kada ih je nekoliko nepoznatih osoba napalo u kafiću. Isto se dogodilo i u mjestu Đevrske na kninskom području, ali tamo nitko nije ozlijeđen. Lokalni portali pišu da su bili napadnuti jer su gledali prijenos utakmice beogradske Crvene zvezde.

Saborski zastupnik SDSS-a i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević komentirao je u četvrtak na facebooku napad na goste kafića kod Knina ustvrdivši kako se dogodio 'još jedan napad na Srbe koji je motiviran isključivo mržnjom prema nacionalnosti napadnutih'.

