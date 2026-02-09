Obavijesti

Prijetio Božinoviću preko Fejsa. Dobio istražni zatvor

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Održana posljednja sjednica pod predsjedanjem Jadranke Kosor | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Općinsko državno odvjetništvo u Sisku je izvijestilo da je po zaprimanju kaznene prijave sisačko-moslavačke policije, ispitalo uhićenog 36-godišnjaka zbog kaznenog djela prijetnje

Određen je istražni zatvor 36-godišnjem muškarcu koji je 5. veljače u cilju da ustraši potpredsjednika Vlade putem društvene mreže Facebook uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja, izvijestilo je u ponedjeljak Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

Prijetnje su, kako su neslužbeno objavili pojedini mediji upućene potpredsjedniku Vlade i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću.

Sumnjiče ga da je 5. veljače na širem području Kutine, u cilju da ustraši potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, putem društvene mreže Facebook sa svojeg korisničkog profila uputio na njegov korisnički profil više glasovnih poruka ozbiljnog prijetećeg sadržaja.

Sudac istrage je na prijedlog tužiteljstva odredilo istražni zatvor protiv osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

