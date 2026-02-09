Obavijesti

Ministar Božinović prijavio novu imovinsku: Plaća mu prelazi 5000 eura, a tu je i novi auto

Piše Luka Safundžić,
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva stranke | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prvi čovjek Ministarstva unutarnjih poslova podnio je godišnju imovinsku karticu. Što se tiče promjena, tu je novi automobil u vlasništvu ministrove supruge...

Admiral

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podnio je novu imovinsku karticu iz koje je vidljivo kako prvi čovjek MUP-a mjesečno zarađuje 5186 eura. 

Uz redovitu plaću, na godišnjoj razini ostvaruje dodatnih 597 eura prihoda od edukacijske djelatnosti. Njegova supruga od samostalne djelatnosti godišnje uprihodi 26.915 eura.

Prema podacima iz kartice, Božinović raspolaže nizom nekretnina. U Zaprešiću posjeduje stan procijenjen na 330.875 eura te poslovni prostor vrijedan 75.280 eura. U istom gradu upisane su i druge nekretnine ukupne vrijednosti 13.200 eura. 

U Tivtu je suvlasnik više zemljišta: građevinskog zemljišta procijenjenog na 4.000 eura, oranice vrijedne 18.000 eura te šume procijenjene na 40.000 eura. Supruga je, pak, suvlasnica kuće s okućnicom na Pagu čija je vrijednost procijenjena na 428.420 eura.

Ministar je u imovinskoj kartici naveo i financijsku imovinu. Posjeduje trezorske zapise u vrijednosti od 5.000 eura. Upisana je i štednja od 43.876 eura a kao način stjecanja naveden je “iznos trezorskih zapisa”.

Novost u imovinskoj kartici je i automobil u vlasništvu ministrove supruge. Riječ je o vozilu Jeep Renegade plug hybrid iz 2020. godine, procijenjenom na 18.950 eura.

