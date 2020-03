'Prijetio je da će nas poubijati, a onda je ujaka upucao u prsa'

Došao je do mene s puškom i kazao mi "Zeko", tako me zove, i potom naglasio da je puška puna te će nas sve poubijati. Na to sam mu odvratio - pijan si idi kući - i rukom podigao cijev puške. Dok se on snašao ja sam se sakrio iza traktora. On je napravio nekoliko koraka i došao blizu ujaka i s nekih 10-tak metara ispalio mu hitac u prsa. Ujak Drago je pao bez riječi. Pijanac koji je imao ključ od ujakove kuće i mogao si je uzeti što je želio ubio je poput psa na cesti svog dobrotvora, tresući se od bola kazao nam je, Željko Zupčević, koji je u petak s došao s ujakom u njegovo rodno selo Golenić, na širem slatinskom području.

Ubojica Zoran F. (52) je po Željkovim riječima nastavio pucati i na policajce koji su došli za nekih 40-tak minuta u selo pod Papukom u kojem živi 12 osoba.

Vidno potresen ujakovom smrću Zupčević nam je kazao kako je pokojni Drago Batur koji je bio hrvatski branitelj imao i građevinsku tvrtku u Slatini gdje je i živio i u kojoj je zaposlio sve radno sposobne muškarce iz Golenića. Među njima i svojeg ubojicu da si zarade kakvu takvu mirovinu. U rodnom naselju je napravio kuću i držao ovce i svakodnevno je provodio gotovo cijeli dan provodio uz životinje.

Često je znao i Zorana voziti u Slatinu kad mu je to bilo potrebno. Iza pokojnika je ostala supruga i sin koji živi u Zagrebu. I drugi mještanin s kojim smo razgovarali nam je kazao kako je pokojni Drago Batur, bio duša od čovjeka a njegov ubojica, Zoran F., seoski pijanac i propalica.

Nakon što je propucao policijski automobil iza kojeg su se sakrila dva specijalca, navodno je kako tvrdi Željko, nastavio pucati dok nije ispraznio pušku.

U policijskom priopćenje PU virovitičko-podravske stoji da je policija u Slatini u petak oko 16 sati zaprimila dojavu da muškarac puca po selu i da jedna osoba leži mrtva na cesti. Dolaskom u naselje Golenić u civilnom policijskom vozilu policajci su na cesti uočili mušku osobu kako nepomično leži nakon čega su vozilom prišli bliže kako bi utvrdili je li osoba živa i da mu pruže prvu pomoć.

Dolaskom do spomenute osobe na njih je s bočne strane nepoznata osoba ispalila hitac kojom prilikom je pogodila službeno vozilo, nakon čega su policijski službenici izašli van te se sklonili s druge strane vozila – stoji u priopćenju. U nekoliko su ga zvali da se preda oružje i pri tome su mu uspjeli neopaženo priči te ga razoružati. Ubojica je sproveden u PP Slatinu na kriminalističko istraživanje, a u večernjim satima je na mjesto tragedije stigao i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika iz Bjelovara kako bi vodio očevid. U priopćenju policija ne navodi identitet osoba, već kažu daje uhićen muškarac je star 52 godine, dok je muška osoba koja je ležala na tlu u beživotnom stanju starosti 64 godine.

Ubojica će nakon istrage biti predan policijskom nadzorniku i potom slučaj u ruke preuzima ŽDO, koje će ispitati osumnjičenog za ubojstvo i vjerojatno zatražiti istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Željko Zupčević nam je rekao da se boji ako ga puste na slobodu da će Zoran F. ostvariti svoju prijetnju i njega ubiti, jer mu je jednom uspio pobjeći ispred cijevi.