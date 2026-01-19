Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku
RADNICI PRUŽILI POMOĆ
Prijetio oružjem i opljačkao poštu kraj Sesveta. Traže ga!
Nepoznati počinitelj opljačkao je u ponedjeljak popodne poštu u Kašini kraj Sesveta, javlja policija. Do pljačke je došlo oko 16.30 sati u Mažuranićevoj ulici. Počinitelj je upao u poštu i uz prijetnju vatrenog oružja i uz uporabu raspršivaća s nadražujućom tvari počinio razbojništvo nad zaposlenicom te otuđio novac.
Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
