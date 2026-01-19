Obavijesti

RADNICI PRUŽILI POMOĆ

Prijetio oružjem i opljačkao poštu kraj Sesveta. Traže ga!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL - (Ilustrativna fotografija)

Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku

Nepoznati počinitelj opljačkao je u ponedjeljak popodne poštu u Kašini kraj Sesveta, javlja policija. Do pljačke je došlo oko 16.30 sati u Mažuranićevoj ulici.  Počinitelj je upao u poštu i uz prijetnju vatrenog oružja i uz uporabu raspršivaća s nadražujućom tvari počinio razbojništvo nad zaposlenicom te otuđio novac.

Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

