Prijetio oružjem i opljačkao poštu kraj Sesveta. Traže ga!

Nepoznati počinitelj opljačkao je u ponedjeljak popodne poštu u Kašini kraj Sesveta, javlja policija. Do pljačke je došlo oko 16.30 sati u Mažuranićevoj ulici. Počinitelj je upao u poštu i uz prijetnju vatrenog oružja i uz uporabu raspršivaća s nadražujućom tvari počinio razbojništvo nad zaposlenicom te otuđio novac.

Zaposlenici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.