Prijetio otkazom ako ne svjedoče u njegovu korist, birao koga će od građana ovršiti...

Ako je vjerovati optužnici koju je digao USKOK, popis nezakonitih djela bivšeg HDZ - ovog načelnika Čeminca, Zlatka Pinjuha, polako ali sigurno ga pretvara u jednog od rekordera hrvatskog pravosuđa. Prema novoj optužnici, USKOK tereti njega i još petero da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja te pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, primanja i davanja mita i sprječavanja dokazivanja.

'Svjedoči ili otkaz'

Uskok ga tereti da je od veljače 2022. godine do 23. ožujka 2023., kao načelnik općine pokušao utjecati na jednu službenicu Općine da neistinito svjedoči u njegovu korist na suđenju u Osijeku za prijašnje zloporabe položaja i ovlasti. Tvrde da je Pinjuh sastavio izjavu s lažnim navodima o pretrazi prostorija Općine, više puta ju stavljao pred nju i tražio ju da ju potpiše. Službenica je odbila, a on ju je svejedno predložio kao svjedokinju i zaprijetio joj da će dobiti otkaz ako ne svjedoči u njegovu korist. To je tražio i od još jednog službenika Općine i njemu također prijetio otkazom.

Foto: Canva/Pixsell

Ilegalne isplate

Međutim, nije na tome stao. Prema optužnici, Pinjuh je djelovao od 2017. do 2022. u cilju da sebi i bliskim osobama omogući financijsku korist pa je tako sebi, sinu koji je također okrivljenik u ovoj optužnici i nećaku svoje nevjenčane supruge, također optužene, isplaćivao honorare i olakšice na plaću te subvencionirao kredite za kupovinu stana. Na kraju se ta cifra popela na 160.531 euro i 14 centi. Samo sebi je isplatio ilegalno kao dodatni honorar još 97.700 eura.

Svoja dva sina, također obuhvaćena ovom optužnicom, je pak nagovorio da podnesu općini zahtjev za refundaciju troškova za izgradnju pristupne ceste, električne mreže i javne rasvjete do njihove obiteljske kuće. Oni su podnijeli zahtjev, a tata načelnik im je isplatio neosnovano skoro 35.500 eura.

- Navedeno su dogovorili s ciljem da se znatno nepripadno materijalno okoriste na štetu sredstava Općine neosnovanim isplatama refundacije troškova za izgradnju pristupne ceste, električne mreže i javne rasvjete do njihove obiteljske kuće. Nakon što su II. i III. okr. Općini podnijeli navedene zahtjeve, I. okr. je donio potrebne odluke na temelju kojih su traženi iznosi isplaćeni na račune II. i III. okr., čime su se sva trojica na štetu Općine okoristila za 35.496,03 eura - stoji u priopćenju USKOK -a.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

To nije sve. USKOK ga tereti da je sa sinovima i zaručnicom sina svoje partnerice, koja je također okrivljena, izvukao još 39.520 eura i 50 centi.

Svojoj partnerici je omogućio i da njen obrt i tvrtka besplatno koriste programsko knjigovodstveno rješenje općine.

- Na traženje i u dogovoru s IV. okr., u nakani da njenom obrtu i trgovačkom društvu omogući pribavljanje znatne nepripadne materijalne dobiti obavljanjem knjigovodstvenih usluga za Općinu, poduzeo potrebne radnje da njenom obrtu i trgovačkom društvu osigura neosnovano korištenje programskog rješenja za proračunsko knjigovodstvo kojeg plaća Općina te da se neosnovano poveća naknada za obavljanje knjigovodstvenih usluga i neosnovano plate već ugovorene knjigovodstvene usluge. Na taj su način I. i IV. okr. njenom obrtu pribavili nepripadnu materijalnu dobit od 6.645,66 eura, a trgovačkom društvu od 40.394,34 eura, dok je Općina oštećena za 47.049,00 eura - tvrdi USKOK.

Ni to nije sve. Istu ženu je fiktivno zaposlio u lokalno Dobrovoljno vatrogasno društvo. I tako je ona dobivala plaću i druga prava od općinskog novca. Naime, ista suradnica je paralelno radila i naplaćivala preko tvrtke i obrta knjigovodstvene usluge i za općinu i DVD. I tu je iskoristio svoj utjecaj i naredio predsjednici DVD - a da zaposli njegovu partnericu, iako je znao da neće tu raditi. Dapače, osobno je predao molbu predsjednici. Ona je dobila 18.571 euro i 21 cent, a DVD je oštećeno za 30.512,63 eura.

Birao koga će ovršiti

Petljao je i s naplatom komunalne naknade u Općini. Iako mu je upravna inspekcija naložila da osigura provedbu ovrhe tako što će donijeti rješenja o ovrsi koja trebaju ići u FINA - u na izravnu naplatu, Pinjuh je stručnoj službi Općine naredio na napravi 96 rješenja za osobe koje je on sam izabrao. Dapače, zabranio je da se žalbe na rješenja, koje je podnijelo 17 osoba, šalju na sud, te je naredio da se na njih stavi klauzula izvršnosti, odnosno da ti ljudi budu ovršeni iako su se žalili. Nakon toga je sam FINA - i dostavio odabrane zahtjeve na izravnu naplatu, zbog čega je više svojih sugrađana oštetio za najmanje 271.026 eura i 84 centa. Podsjetimo, na izborima je imao slogan: 'Vratimo općinu mještanima, mještani su najbitniji!'

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Pogurao natječaj za ravnateljicu

Ni to sve nije bilo dosta. Ipak je to 'njegova općina' pa je za ravnateljicu vrtića progurao i zaposlio osobu koja uopće nema uvjete za to radno mjesto. Zaručnicu sina svoje partnerice koja nema pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, što je bio uvjet.

- Pritom je od V. okr. zatražio da zauzvrat, u situacijama u kojima je bio osobno zainteresiran, kao ravnateljica postupa sukladno njegovim nalozima, na što je V. okr. pristala - tvrdi tužiteljstvo.

Koristeći svoju poziciju načelnika, Pinjuh je naložio da se iz teksta natječaja izostavi obavezni uvjet o pet godina radnog staža, a svog sina je imenovao članom Upravnog vijeća Vrtića. Nakon toge je od predsjednika Upravnog vijeća, koji je također pokriven ovom optužnicom, tražio da Vijeće izabere zaručnicu sina svoje partnerice na mjesto ravnateljice. Tako je on na sjednici na kojoj su sjedili i Pinjuh i njegov sin, utvrdio da ona ispunjava sve uvjete i da će ona biti nova ravnateljica. Međutim, jedna od članica Vijeća ih je upozorila da ne ispunjava sve uvjete, što nije uneseno u zapisnik sjednice. Pinjuh je donio rješenje i zaključen je ugovor o radu s novom ravnateljicom.

Potom je nova ravnateljica, zaručnica sina Pinjuhove partnerice, kao protuuslugu zaposlila Pinjuhovog sina na radnom mjestu zdravstvenog voditelja predškolske djece, bez provođenja natječaja, bez odluke Upravnog vijeća, protiv zakona i pravilnika. To radno mjesto ni ne postoji u pravilniku sistematizacije vrtića.

USKOK traži da im se svima oduzme imovinska korist, a za Pinjuha i njegove sinove predlažu i prošireno oduzimanje imovinske koristi.

Pinjuh se unatoč brojnim ranijim optužbama, zadržao u općinskoj fotelji do sredine prošle godine kada je podnio ostavku kako bi izašao iz istražnog zatvora. Ali unatoč tome što je već bio optužen, nastavio je raditi kaznena djela dok je bio na funkciji, smatra USKOK. Nakon što je u lipnju 2022. podnio ostavku na dužnost načelnika kako bi izašao iz pritvora, na izvanrednim izborima u rujnu za novog načelnika Čeminca izabran je nezavisni kandidat Danijel Rešetar, ali Pinjuhova Hrvatska narodna lista i dalje ima većinu u Općinskom vijeću s devet od ukupno 14 vijećnika. Vlada je sredinom veljače imenovala povjerenicu za Čeminac i raspustila Općinsko vijeće jer nije donijelo proračun ili odluku o privremenom financiranju