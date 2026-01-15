Prijetio socijalnim radnicima preko Fejsa, ali neće u istražni

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima ispitalo je Hrvata (65) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona, izvijestio je DORH.

Naime, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 12. siječnja 2026. godine preko Facebooka, komentirajući objavljeni članak naziva "CENTAR Z SOCIJALNI SKRB VINKOVCI-inozemne diplome i visoka stručnost i profesionalizam", javno objavio komentar u kojem je naveo kako treba višestruko ponoviti ono što je bilo u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, aludirajući time na događaj kada su u tom Centru ubijena dva njegova djelatnika. Svrha takvog komentara bilo je zastrašivanje djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad Vinkovci.

Sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora okrivljeniku zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no taj je prijedlog odbijen te će državno odvjetništvo podnijeti žalbu protiv odluke suca istrage.