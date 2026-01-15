Obavijesti

News

Komentari 2
DORH ĆE PODNIJETI ŽALBU

Prijetio socijalnim radnicima preko Fejsa, ali neće u istražni

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
Prijetio socijalnim radnicima preko Fejsa, ali neće u istražni
Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

Okrivljenik je objavio komentar u kojem je naveo kako treba višestruko ponoviti ono što je bilo u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, aludirajući time na događaj kada su u tom Centru ubijena dva njegova djelatnika

Admiral

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima ispitalo je Hrvata (65) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona, izvijestio je DORH.

Naime, postoji osnovana sumnja da je okrivljenik 12. siječnja 2026. godine preko Facebooka, komentirajući objavljeni članak naziva "CENTAR Z SOCIJALNI SKRB VINKOVCI-inozemne diplome i visoka stručnost i profesionalizam", javno objavio komentar u kojem je naveo kako treba višestruko ponoviti ono što je bilo u Centru za socijalnu skrb u Đakovu, aludirajući time na događaj kada su u tom Centru ubijena dva njegova djelatnika. Svrha takvog komentara bilo je zastrašivanje djelatnika Hrvatskog zavoda za socijalni rad Vinkovci.

Sucu istrage Županijskog suda u Vukovaru Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora okrivljeniku zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, no taj je prijedlog odbijen te će državno odvjetništvo podnijeti žalbu protiv odluke suca istrage.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!
UŽIVO NA 24SATA

Iran sprema odmazdu u slučaju napada. Trump na Bliski istok premješta nosač zrakoplova!

Sve događaje vezane za veliku krizu u Iranu pratite uživo na 24sata
Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'
ZBOG SNIJEGA I SOLI

Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, pišu iz Grada Zagreba
FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu
TEŠKA NESREĆA

FOTO UŽASA Cisterna se zabila u kombi u Sloveniji i eksplodirala. Jedan mrtav. Zatvorili autocestu

Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026