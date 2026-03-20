Prijevoznici u problemu: 'Cijena transporta do 15 posto gore, a distributeri nam ukidaju rabate'

Eskalacijom sukoba na Bliskom istoku situacija se mijenja na gore, mnogi prijevoznici su već stali, najavljeno je da će cijene goriva ići gore tako da će se to odraziti na cijenu transporta, kazao nam je Vladimir Jurčec, dopredsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

- Transport bi trebao ići 10 do 15 posto gore. Najnovija je informacija da od ponoći svi distributeri goriva ukidaju tzv. rabate koje smo imali. Puno prijevoznika će nastradati, bit će prisiljeni zatvoriti firme ili parkirati 50 posto voznog parka - kazao je.

Iako je Vlada uvela ograničenja cijena goriva Jurčec navodi da je u Sloveniji lista jeftinija za dva centra nego u Hrvatskoj.

- Dok će gotovo rasti morat će se dizati cijene. Lanac će se nastaviti, a time će se povećavati inflacija - kazao je.

Što nas čeka s poljoprivrednim proizvodima, pitali smo predsjednika Poljoprivredne komore Mladena Jakopovića.

- Rast cijena energenata utječe na inpute u poljoprivrednoj proizvodnji. Trenutačna situacija ne bi trebala drastično utjecati na konačan proizvod, no vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, no nastavi li se rast inputa naravno da će se ti troškovi prenijeti na primarni poljoprivredni proizvod i prerađevinu, a to onda će doći i do potrošača - kazao je.

Jakopović je upozorio kako su im inputi počeli rasti.

- To se vidi na umjetnim gnojivima. U zadnjih dva tjedna narasli su 30 do 40 posto i nema opravdanosti u tome, jer se aktualno povećanje nije moglo preliti na sam proizvod. To je čisto špekulativna cijena trgovaca u ovom trenutku. Ne očekujem da će naši poljoprivrednici tako funkcionirati. No ako će nam inputi na takav način rasti, morat će rasti i cijena poljoprivrednih proizvoda - rekao je predsjednik Poljoprivredne komore.