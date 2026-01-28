Prijevoznik iz Dugog Sela vodio 'špediciju' za kartele, uhićen i prometni policajac iz Krapine!

Petero uhićenih i dvojica koji su već u zatvoru sumnjiče se da su prevozili oko 190 kilograma marihuane i 130 kilograma kokaina. Drugim riječima, bili su špedicija za narko kartele. Kako 24sata neslužbeno doznaje, organizator prijevoza bio je Hrvoje Bertak koji je, kako se sumnja, bio povezan s dilerima, a zadatak mu je bio pronaći vozače koji su sa svojim kamionima prevozili drogu po Europi skrivenu u ostali teret.

Bertak je vlasnik tvrtke za transport iz Dugog Sela, a prošle godine ga se povezivalo s krim skupinom 'Braća Drešaj'. Sve ovo se navodno odvijalo 2020. godine, a ovu skupinu su istražitelji pronašli dešifriranjem SKY ECC komunikacije koju su prije par godina dobili preko Europola. Do tad, ta aplikacija koja se mogla kupiti samo uz posebni Blackberry telefon, bila je popularna za komunikaciju među kriminalcima jer su razgovori i imena šifrirani. Kako je riječ o milijunima poruka, dešifriranje još traje.

Kako doznajemo, drogu su pakirali u manja pakiranja, od po deset kilograma, i skrivali u kamione među ostalu robu. Istražitelji vjeruju da je droga išla iz Slovenije u Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku, Belgiju, ali i Hrvatsku. Bertak je navodno vozačima plaćao između 200 i 300 eura po prijevozu droge.

Bertak je, kako se sumnja, dobio oko devet tisuća eura ali nije poznato je li to bio njegov 'honorar' ili za vozače. Njegov dio posla je bio i skladištenje droge prije transporta te 'čuvanje novca', a istražitelji tek trebaju dešifrirati tko su ljudi koji su koristili njegove usluge 'špedicije'.

Kako bi bili sigurni da nisu pod istragom, sumnja se da su podmitili jednog policajca iz Krapine koji je za njih provjeravao tablice vozila u središnjoj bazi podataka MUP-a kako bi provjerio jesu li to civilna vozila koje policija koristi za nadzor i praćenje. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o prometnom policajcu.

Kad je u pitanju njegova navodna povezanost s klanom Drešaj, Uskok od 2024. godine vodi istragu protiv skupine koja je od njih navodno nabavljala drogu. Uskok sumnja da su htjeli prokrijumčariti oko sedam tona kokaina te dvije i pol tone marihuane, te da im je vođa bio Christian Palić. On je uhićen u Turskoj prije dvije godine.

Za njim su Brazil, Hrvatska i nekoliko europskih zemalja raspisali Interpolovu tjeralicu. Palić je označen kao jedan od vođa zapadnobalkanskog krila međunarodnog narkokartela, odgovornog za opskrbu Europe kokainom iz Južne Amerike. Uhićen je dan nakon Nenada Petraka, za kojeg istražitelji vjeruju da je vođa narko kartela iz Splita.