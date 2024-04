Prikuplja se novac za povratak tijela hrvatskog redatelja s Tajlanda: 'Vratimo Ivana kući...'

Hrvatski redatelj i producent Ivan Roca preminuo je 19. travnja u 52. godini na Tajlandu. Tijekom 90-ih producirao je spotove naših poznatih estradnjaka, surađivao je, među ostalim, s Ninom Badrić i Gibonnijem, kasnije se počeo baviti bioterapijom. Kako je izvijestila Slobodna Dalmacija, Roca je imao prometnu nesreću. Pao je s motora, nakon devet dana se ustao u bolnici i onda se srušio... Njegovi prijatelji i kolege iz svijeta bioterapije sad pokušavaju prikupiti sredstva kako bi se njegovo tijelo vratilo u Hrvatsku.

- Dragi prijatelji i cijela zajednice. Teška srca s vama dijelimo vijesti o smrti našeg voljenog prijatelja Ivana . Dodirnuo je živote mnogih svojom dobrotom, mudrošću, humorom i nepokolebljivim duhom. Iako više nije s nama, sjećanje na njega će zauvijek živjeti u našim srcima. Pred nama je sad težak zadatak da osiguramo da Ivana pokopaju na mjestu kojeg je nazivao domom - stoji u objavi stranice Biotherapy Asia koju potpisuju Vivian, Charmaine, Mona, Regina i Anita.

Objava se odmah nastavlja:

- Nažalost, troškovi bolničkog računa, transporta iz Tajlanda u Hrvatsku i organiziranja sprovoda su visoki, pa se obraćamo zajednici zbog podrške. Pokrenuli smo prikupljanje sredstava kako bismo Ivana vratili kući, gdje će biti okružen s prijateljima i bližnjim te može pronaći mir. Svaki doprinos, nebitno koliko mal ili velik, pomoći će nam da ostvarimo svoj cilj. Iduća dva tjedna bit će ključna da osiguramo povratak Ivana doma. Zahvalni smo svima u ovim teškim trenucima. Zajedno možemo osigurati da Ivan dobije oproštaj kakvog je zaslužio. Hvala vam što držite sjećanja na Ivanov duh u svojim srcima - stoji u objavi.

Nakon vijesti o smrti njegovi prijatelji krenuli su se opraštati...

- Roca je imao hrpu talenata i kapaciteta, a i kapaciteta da ostvari talente, bila to umjetnost, duhovnost, biznis, u što god da ga baciš i gdje god, u Maroko, u Zagreb, na Vis, u Tajland, ostavit će iza sebe dobre stvari i dobar trag. A osim svega ovoga što je vidljivo i što ostaje za njim, neki moj najupečatljiviji dojam o Roci je da je bio baš drug, pun podrške, koji te vidio, znao te podržati, ohrabriti pa i mobilizirati na način da mu povjeruješ, čak i kad ne vjeruješ sam sebi. Mogao je zračiti nekom lakoćom i lepršavosti koja je bila prijelazna. Toga sam srećom bio svjestan i prije pa sam mu to ipak rekao na vrijeme. I želja za dijeljenjem - sve mu je imalo više smisla kad bi dijelio, od kave do Krabija, dođi, ajmo, nešto. Plenty for all. Dragi Roca, druže s godine, s tuluma, iz grada, s ovog, a sad i onog svijeta, ne mogu vjerovati da te više nema, tako iz vedra neba, i nitko koga sam čuo zapravo to ne može. Hvala ti i pozdravi Olega i Popovic - objavio je nakon smrti producenta Roce njegov prijatelj Ivan Salečić.