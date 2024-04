Preminuo hrvatski redatelj Ivan Roca: U karijeri je surađivao s Gibonnijem i Ninom Badrić...

Hrvatski redatelj i producent Ivan Roca preminuo je u 52. godini na Tajlandu. Vijest o njegovoj smrti podijelio je njegov prijatelj Ivan Salečić putem društvenih mreža.

- Roca je imao hrpu talenata i kapaciteta, a i kapaciteta da ostvari talente, bila to umjetnost, duhovnost, biznis, u što god da ga baciš i gdje god, u Maroko, u Zagreb, na Vis, u Tajland, ostavit će iza sebe dobre stvari i dobar trag.

A osim svega ovoga što je vidljivo i sto ostaje za njim, neki moj najupečatljiviji i dojam o Roci je da je bio bas drug, pun podrške, koji te vidio, znao te podržati, ohrabriti pa i mobilizirati na način da mu povjeruješ, čak i kad ne vjeruješ sam sebi. Mogao je zračiti nekom lakoćom i lepršavosti koja je bila prijelazna. Toga sam srećom bio svjestan i prije pa sam mu to ipak rekao na vrijeme. I zelja za dijeljenjem - sve mu je imalo vise smisla kad bi dijelio, od kave do Krabija, dođi, ajmo, nešto. Plenty for all.

Dragi Roca, druže s godine, s tuluma, iz grada, s ovog, a sad i onog svijeta, ne mogu vjerovati da te vise nema, tako iz vedra neba, i nitko koga sam čuo zapravo to ne može. Hvala ti i pozdravi Olega i Popović - napisao je.

Roca je surađivao s Gibonnijem i Ninom Badrić, a tijekom devedesetih je stvorio brojne spotove. Prije nekoliko se godina odselio na Tajland gdje se bavio bioterapijom.