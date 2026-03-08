Obavijesti

News

Komentari 0
AUTOMATSKA REINVESTICIJA

Prilika za novo investiranje: Država nudi trezorske zapise

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Prilika za novo investiranje: Država nudi trezorske zapise
Ponuda trezorskih zapisa Ministarstva financija | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Građani trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijardi eura, podaci su Ministarstva financija

Admiral

Ministarstvo financija od ponedjeljka otvara upis novoga izdanja državnih trezorskih zapisa ročnosti 91 dan i ciljanog nominalnog iznosa 1,5 milijardi eura, uz godišnju stopu prinosa 2,5 posto do 18. lipnja ove godine, izvijestilo je u petak Ministarstvo financija. Upis digitalnim kanalima počinje u ponoć. Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi je izravno namijenjen institucionalnim ulagačima, piše Poslovni dnevnik.

NOVA PRILIKA Država izdaje nove trezorske zapise, evo kolika je zarada
Država izdaje nove trezorske zapise, evo kolika je zarada

Građani će u prvom krugu upisa moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Fine i putem digitalne platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire, pristupom web aplikaciji e-riznica ili mobilnoj aplikaciji m-riznica. Odabirom opcije 'reinvestiranje' putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine, moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 19. ožujka ove godine, na temelju izdanja iz prosinca 2025. godine.

Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. ožujka do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise to ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom, jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 19. ožujka 2026.

e-potpis Potpisujte PDF dokumente bilo kada i s bilo kojeg mjesta, bez printanja i skeniranja
Potpisujte PDF dokumente bilo kada i s bilo kojeg mjesta, bez printanja i skeniranja

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 20. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 17. serija kratkoročnog državnog duga putem trezorskih zapisa. Građani trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijardi eura, podaci su Ministarstva financija. Dosadašnjim izdanjima 'narodnih' vrijednosnih papira građanima je usmjereno više od 370 milijuna eura kamata, ističu iz Katančićeve.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iranci izabrali vrhovnog vođu. Trump: 'Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati'
IZ MINUTE U MINUTU

Iranci izabrali vrhovnog vođu. Trump: 'Ako ne dobije naše odobrenje, neće dugo potrajati'

Nepoznata naprava eksplodirala je u nedjelju rano ujutro na ulazu u američko veleposlanstvo u Oslu, pri čemu je pričinjena samo materijalna šteta, a ozlijeđen nije nitko.
Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša
VELIKA PROGNOZA

Uživajte dok traje: Nastavlja se toplo vrijeme, evo kad stiže kiša

I u ponedjeljak se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Prolazno više oblaka bit će u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije, osobito na jugu zemlje, gdje postoji mala vjerojatnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na otocima.
Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'
TRUMP NAREDIO NAPADE

Stručnjak o sukobu na Bliskom istoku: 'Nema mira, osim ako netko ne izvadi asa iz rukava...'

Amerikanci su najavili da stiže razaranje u Iran. Oni su poručili da ih nije strah. ‘Sukob se nastavlja dok netko ne popusti’, kaže analitičar Avdagić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026