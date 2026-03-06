Država izdaje nove trezorske zapise, evo kolika je zarada

Ministarstvo financija od 9. ožujka otvara upis novoga izdanja državnih trezorskih zapisa ročnosti 91 dan i ciljanog nominalnog iznosa 1,5 milijardi eura, uz godišnju stopu prinosa 2,5 posto i dospijećem 18. lipnja ove godine, izvijestilo je u petak Ministarstvo financija. Upis digitalnim kanalima počinje u nedjelju u ponoć. Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi je izravno namijenjen institucionalnim ulagačima.

Zainteresirani građani će u prvom krugu upisa moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Fine i putem digitalne platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire, pristupom web aplikaciji e-riznica ili mobilnoj aplikaciji m-riznica.

Mogućnost reinvestiranja

Odabirom opcije "reinvestiranje" putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine, moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 19. ožujka ove godine, na temelju izdanja iz prosinca 2025. godine.

Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. ožujka do 11 sati.

To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise to ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom, jer će se odabirom opcije "reinvestiranje" to obaviti automatski na dan 19. ožujka 2026.

Građani drže više od 8,5 posto javnog duga

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 20. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 17. serija trezorskih zapisa.

Građani trenutačno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijardi eura, kaže Ministarstvo financija i dodaje da je dosadašnjim izdanjima "narodnih" vrijednosnih papira, građanima usmjereno više od 370 milijuna eura kamata.