Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA PRILIKA

Država izdaje nove trezorske zapise, evo kolika je zarada

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Država izdaje nove trezorske zapise, evo kolika je zarada
Šibenik: Danas završava mogu?nost kupovine trezeorskih zapisa | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 20. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 17. serija trezorskih zapisa

Admiral

Ministarstvo financija od 9. ožujka otvara upis novoga izdanja državnih trezorskih zapisa ročnosti 91 dan i ciljanog nominalnog iznosa 1,5 milijardi eura, uz godišnju stopu prinosa 2,5 posto i dospijećem 18. lipnja ove godine, izvijestilo je u petak Ministarstvo financija. Upis digitalnim kanalima počinje u nedjelju u ponoć. Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi je izravno namijenjen institucionalnim ulagačima. 

Zainteresirani građani će u prvom krugu upisa moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Fine i putem digitalne platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire, pristupom web aplikaciji e-riznica ili mobilnoj aplikaciji m-riznica.

Mogućnost reinvestiranja

Odabirom opcije "reinvestiranje" putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine, moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 19. ožujka ove godine, na temelju izdanja iz prosinca 2025. godine.

Plenković potvrdio U prva tri dana upisano 610 milijuna eura trezorskih zapisa
U prva tri dana upisano 610 milijuna eura trezorskih zapisa

Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 16. ožujka do 11 sati.

To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise to ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom, jer će se odabirom opcije "reinvestiranje" to obaviti automatski na dan 19. ožujka 2026.

Građani drže više od 8,5 posto javnog duga

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 20. izdanje vrijednosnih papira države koje će moći kupiti građani, od toga 17. serija trezorskih zapisa.

PRILIKA ZA ZARADU Krenula nova runda trezorskih zapisa, evo što je dobro znati i kako se možete upisati za njih
Krenula nova runda trezorskih zapisa, evo što je dobro znati i kako se možete upisati za njih

Građani trenutačno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 417 tisuća ponuda ukupne vrijednosti 14,3 milijardi eura, kaže Ministarstvo financija i dodaje da je dosadašnjim izdanjima "narodnih" vrijednosnih papira, građanima usmjereno više od 370 milijuna eura kamata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026