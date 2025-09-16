Obavijesti

Primorac: 3.8 posto inflacije nije strašno. Ne vjerujem da će porasti cijene struje i plina

Zagreb: Izjava Marka Primorca nakon sjednice Vlade | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Porezni uskok jedan je od brojnih sektora u ministarstvu financija. Gospodin Matković, koji je bio na čelu tog odjela napunio je dob za odlazak u mirovinu. I smatrali smo da trebamo dugoročnije rješenje

Ministar financija Marko Primorac za Novu tv prokomentirao je nove mjere Vlade, uključujući smanjenja subvencija na energente, ali i kadroviranje u poreznom uskoku.

 - To ovisi prije svega o onima koji formiraju maloprodajne cijene. Međutim, ono što možemo istaknuti je da je vlada kroz zamrzavanje košarice proizvoda, za koje se smatra da čine najveći dio košarice,  upravo uspjela zadržati cijene na onim razinama za koje ej smatrala da su prihvatljive za građane. Odnosno, spriječila je da uslijed rasta drugih inputa cijene proizvoda rastu - rekao je ministar Primorac i dodao da će njegov kolega Ante Šušnjar i dalje pratiti cijenu te košarice i po potrebi spuštati ili dizati cijene.

Zagreb: Dolazak ministara na 116. sjednicu Vlade RH
Zagreb: Dolazak ministara na 116. sjednicu Vlade RH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na napade oporbe oko gotovo najveće inflacije u Europi, Primorac kaže da nije bilo dosadašnjih paketa mjera, situacija bi bila još i gora. Smatra da su optužbe da Vladi odgovara inflacije jer puni proračun, sulude.

 - Kada bi država ostvarivala suficit na razini opće države, onda bi to značilo da nama odgovara inflacija, da mi punimo proračun, spremamo novce sa strane i ne znam što s njima radimo. Međutim, deficit opće države raste, što znači da sa svim svojim mjerama - povećanjem socijalnih davanja, inkluzivni dodatak, osobni asistenti, niz mjera u socijali, dječji doplatak, plaće - jednostavno su u većem broju porasle nego je to bila inflacija - rekao je.

OTREŽNJENJE NAKON LJETA Račun za struju viši za 57 eura godišnje, plin 48, a toplanu 45! Stručnjaci: Neće samo to ići gore
Račun za struju viši za 57 eura godišnje, plin 48, a toplanu 45! Stručnjaci: Neće samo to ići gore

Za kraj rujna ministar Primorac najavio je rebalans proračuna, ali bez da otkrije gdje će se rezati. 

 - Porezni uskok jedan je od brojnih sektora u ministarstvu financija. Gospodin Matković, koji je bio na čelu tog odjela napunio je dob za odlazak u mirovinu. I smatrali smo da trebamo dugoročnije rješenje. Na to mjesto je došla pročelnica za nadzor tog istog odjela, Silvana Marić Zovko, potpuno adekvatna osoba - smatra Primorac.

