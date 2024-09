Primorac: Cijene struje i plina porast će od 10 do 15 posto

Ministar financija Marko Primorac rekao je u utorak da će cijene energenata porasti od deset do 15 posto. Istaknuo je da plin i struja neće poskupjeti ni 20 ni 30 posto, kako se zadnjih dana kalkulira u pojedinim medijima. Kod struje i plina subvencija će se smanjivati postupno, ali, naglasio je, poskupljenje sigurno neće iznositi 30 posto, već između 10 i 15 posto.

"Kada govorimo o zaštiti pojedinih skupina na teret proračuna, moramo znati da se radi samo o preraspodjeli proračunskih sredstava", istaknuo je Primorac, dodavši kako su cijene energenata na povećanim razinama već duže vrijeme.

Kazao je da je u tom smislu subvencija u potpunoj mjeri sve manje opravdana, jer je to subvencija koja se sufinancira na teret svih poreznih obveznika.

Kaže da bi se zadržavanjem subvencija na sadašnjoj razini poništili cjenovni signali.

"Ako imate dugoročno povećane cijene energenata, a umjetno iz proračuna tu cijenu pokušavate smanjiti za građane i poduzetnike, tada i građani i poduzetnici nisu svjesni da je došlo do dugotrajnog poremećaja na tržištu, odnosno do dugotrajno formiranih novih cijena, a onda nisu motivirani trošiti manje energije, niti su motivirani prelaziti na neke druge oblike energije, primjerice obnovljive izvore, solarne panele i slično", rekao je ministar.

Naglasio je i da će se svakako smanjivati ta subvencija, no i da treba znati da takve subvencije treba smanjivati postupno kako to smanjenje ne bi izazvalo nekakve negativne učinke.

Vezano uz subvencije na gorivo naveo je da se od njih praktički odustalo kazavši da je Vlada u protekle dvije godine često donosila kratkotrajne uredbe kojima su se smanjivale trošarine na dizelsko i benzinsko gorivo. Tijekom prošle godine te su se subvencije prepolovile, dok je ovoga ljeta ta subvencija ukinuta. Ipak, jednim dijelom Vlada je zadržala ograničenje marži, što nije subvencija iz proračuna, kazao je ministar.

Porez na nekretnine protiv društva rentijera

Nada se da će porezne izmjene biti predstavljene do kraja tjedna. Rekao je da nema otpora na porez na nekretnine, ali i da smo se proteklih nekoliko godina zbog podoporezivanja nekretnina ali i prihoda od najma, "praktički pretvorili u društvo rentijera" što po njemu nije dobro.

Upitan postoji li mogućnost da porez na nekretnine ostane i ovaj put samo na prezentaciji te da ne dođe do njegove primjene kao i par puta do sada, Primorac je kazao da je sve moguće, ali i da se nada da do toga neće doći.

Na pitanje koga će taj porez najviše opteretiti, ministar je naglasio da se će sve vidjeti nakon prezentacije novog poreza, ali da je intencija Vlade da se obuhvate svi vlasnici nekretnina koji te nekretnine ne koriste, dakle stambene nekretnine koje nisu ili u trajnome najmu ili u kojima nitko ne živi.