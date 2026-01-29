Primorac na odlasku: Državne financije ostavljam u "prilično dobrom" stanju

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, kojeg je Vlada nominirala za dužnost potpredsjednika EIB-a, izjavio je nakon posljednje sjednice Vlade na kojoj je bio u svojstvu ministra da državne financije ostavlja u "prilično dobrom" stanju, uz stabilnu fiskalnu i makroekonomsku poziciju.

U izjavi medijima nakon sjednice Vlade, Primorac je na podršci i suradnji u brojnim projektima i reformama zahvalio svome timu u Ministarstvu financija, kolegama u Vladi, to jest svim ministricama i ministrima, a naravno i predsjedniku Vlade, prije svega na ukazanom povjerenju.

Zahvalio je i medijima na korektnom izvještavanju i praćenju rada Ministarstva financija i Vlade u protekle tri i pol godine, koliko je bio ministar.

Vlada ga je nominirala za dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB), a Primorac je rekao da je to prilika koja se "doista rijetko otvara" i koja će omogućiti Republici Hrvatskoj, odnosno njemu kao članu kojeg RH nominira, sudjelovanje u radu Upravnog vijeća EIB-a, banke koja je svojim financijskim potencijalom pridonijela jačanju ulaganja, razvoju infrastrukture, tržišta kapitala, mobiliziranju štednje i općenito gospodarskom rastu i razvoju država članica EU-a. pa tako i Hrvatske.

Poručio je da državne financije ostavlja u "prilično dobrom" stanju, uz stabilnu fiskalnu i makroekonomsku poziciju. Pritom je istaknuo da su udio javnoga duga u BDP-u te proračunski deficit konsolidirane opće države u okviru kriterija iz Maastrichta, tu je i povijesno visok kreditni rejting, uz "prilično dobro" povjerenje međunarodne financijske javnosti.

Ministarstvo financija kadrovski u "sređenom stanju"

U operativnom smislu, kazao je, državni proračun za ovu godinu je donesen, on se sada treba izvršavati, što je situacija koja ostaje novom ministru financija Tomislavu Ćoriću. Smatra da Ćorić ima dovoljno vremena da se upozna sa svim djelatnicima u ministarstvu te preuzme dužnost i nastavi je odgovorno obavljati.

U tome mu je poželio puno uspjeha i sreće, kao i svim djelatnicima ministarstva te Vlade.

Rekao je da je i on Ministarstvo financija preuzeo u "sređenom stanju" u kadrovskom smislu, a u takvom stanju ga i ostavlja. "Imamo u potpunosti funkcionalan i snažan tim koji je sposoban provesti i najsloženije reforme", poručio je.

U pogledu fiskalne pozicije, Primorac je zatekao manje zavidnu situaciju, s obzirom da je nakon pandemije koronavirusa udio javnoga duga u BDP-u bio iznad 80 posto. U tom segmentu ostvaren je značajan iskorak, s obzirom da je sada nešto iznad 56 posto, pri čemu Primorac napominje da je smanjenju tog udjela pridonio i gospodarski rast.

Za njegovog mandata inicirani su i provedeni brojni projekti, a Primorac vjeruje da će se s njima i nastaviti, kao što su i izdanja "narodnih" obveznica i trezorskih zapisa.

Tu je i reforma upravljanja državnom imovinom te porezna reforma, a Primorac kaže da će se rezultati tih iskoraka vidjeti u srednjem roku.

Ulazak u OECD u ovoj godini

Sutra će u Zagrebu na tematskoj sjednici Vlade glavni tajnik OECD-a Mathias Cormann predstaviti II. Ekonomski pregled RH, a na pitanje novinara kada očekuje pristupanje toj organizaciji, Primorac je rekao da bi to trebalo biti u ovoj godini.

Istaknuo je da je Hrvatska na tom putu trebala ispuniti niz kriterija te "posložiti i izmijeniti" niz pravnih instrumentata.

Kada je riječ o iskoracima i reformama iz djelokruga Ministarstva financija, one se prije svega odnose na upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu, zbog čega je donesen i novi zakonodavni okvir. Tu su i iskoraci u pogledu tržišta kapitala, zbog čega je po prvi put donesen i strateški okvir za njegov razvoj. Primorac je izdvojio i uspostavu zakonodavnog mehanizma za provjeru izravnih stranih ulaganja.

"Drago mi je da smo zaokružili sve te procese i da smo, što se tiče Ministarstva financija, ali i većine drugih resora, spremni za ulazak u OECD. Dakle, tu je situacija posložena i očekujemo ulazak, naravno, u ovoj godini", izjavio je Primorac.