Obavijesti

News

Komentari 0
PLANOVI ZA 2026.

Primorac o proračunu: PDV se neće mijenjati, deficit 2,9 posto da ne zadužujemo nasljednike

Piše HINA.,
Čitanje članka: 2 min
Primorac o proračunu: PDV se neće mijenjati, deficit 2,9 posto da ne zadužujemo nasljednike
Zagreb: Izjave ministara nakon sjednice Vlade | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kada govorimo o tekućim rashodima - plaćama i mirovinama - tu govorimo o drugačijim mehanizmima, istaknuo je Primorac i dodao da se država neće zaduživati zbog povećanja plaća te tako prebacivati teret na buduće naraštaje.

Ministar financija Marko Primorac rekao je u četvrtak da je proračun za iduću godinu realno planiran, s d

REALAN PRORAČUN Plenković: 'Plaće i mirovine su u rastu, inflacija pod kontrolom, nema stezanja remena u 2026.'
Plenković: 'Plaće i mirovine su u rastu, inflacija pod kontrolom, nema stezanja remena u 2026.'

eficitom od 2,9 kako se ne bi zaduživalo buduće generacije, da sljedeće godine neće biti promjena u sustavu PDV-a, te da subvencionirana stopa za energente sigurno ostaje do ožujka.

Upitan zašto je deficit državnog proračuna planiran na 2,9 posto dok dosta drugih država ima znatno veće planirane deficite, u izjavi nakon Vlade istaknuo je da svaki deficit podrazumijeva državno zaduženje te povećanje poreznoga tereta s današnje na buduće generacije. 

"Nastojimo se zaduživati za investicije. Ako se te investicije provode određeni niz godina i od njih imaju korist buduće generacije, onda je pravedno da i one sudjeluju u financiranju tih investicija. Međutim, kada govorimo o tekućim rashodima - plaćama i mirovinama - tu govorimo o drugačijim mehanizmima", istaknuo je Primorac i dodao da se država neće zaduživati zbog povećanja plaća te tako prebacivati teret na buduće naraštaje.

Istaknuo je kako rashodi za plaće u javnim i državnim službama za iduću godinu iznose 8,8 milijardi eura, što je povećanje od 350 milijuna eura u odnosu na godinu ranije.

Naveo je i da država želi i dalje povećavati kreditni rejting i da će i dalje održavati aktualnu financijsku reputaciju. 

Kazao je i da u skoroj budućnosti očekuje smanjenje inflatornih pritisaka, te da je proračun za narednu godinu realno planiran.

Korekcija stope PDV-a nije na vidiku

Upitan o mogućnosti korekcije stope PDV-a, uz ostalo je rekao da stope PDV-a, njihovo smanjenje ili povećanje i utjecaj povećanja ili smanjenja, ovisi i o ponašanju potrošača, ali i u ponašanja onih koji utvrđuju cijene.

Dodao je da je Ministarstvo financija analiziralo utjecaj smanjenja određenih stopa na cijene te utvrdilo da učinak nije bio onakav kakav je priželjkivan.

Kada bi se hipotetski uvelo stopu PDV-a od 20 posto, vjerojatno bismo svjedočili povećanju cijena proizvoda koji su se oporezivali po sniženoj stopi, dok se vjerojatno ne bi smanjila cijena proizvoda koji su se oporezivali po stopi od 25 posto, barem je u potpunosti, smatra on.

Naglasio je da su porezni rashodi u Hrvatskoj veliki, ali i da PDV od 25 posto svrstava Hrvatsku u sam vrh EU-a. Napominje, međutim, da pri tome treba imati u vidu snižene stope PDV-a, odnosno proizvode i usluge koje se oporezuju po sniženim stopama.

"Taj obuhvat je prilično širok", kazao je ministar.

"Daljnjih zahvata i snižavanja stopa PDV-a neće biti, posebno kada govorimo o sljedećoj godini", istaknuo je.

Rekao je i da subvencionirana stopa od pet posto na niz energenata sigurno ostaje do trećeg mjeseca iduće godine, no namjera Vlade je da se postupno izlazi iz subvencioniranog režima, odnosno da se kretanje cijena sve više prepušta tržišnim okolnostima.

Što se tiče pregovora sa sindikatima javnih i državnih službi, rekao je da s obzirom na proračun i planirani 2,9 postotni deficit nema prostora za dodatne ustupke u odnosu na ono što je ministar rada Piletić predložio, a da se ne pređe razina deficita od tri posto.

Podsjetio je da su u proteklih nekoliko godina rashodi za plaće značajno rasli te da je provedena reforma plaća u javnom sektoru, ali i da plaće više ne mogu rasti dinamikom kojom su rasle u proteklih nekoliko godina.

(Hina) xdver yduk

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'
KAOS USRED ZAGREBA

VIDEO Masovna tučnjava maskiranih na Jelačićevu trgu: 'Svi smo bili u šoku. Strašno...'

Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025