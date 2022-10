Primorac o upisivanju promjena tvrtki zbog eura: 'I mene je to zateklo'; pohvalio je sindikate

Mi smo svjesni da su plaće male i da kakva god bila ponuda Vlade da to nije dovoljno. I mi bi htjeli više i naravno da će sindikalna strana biti nezadovoljna i smatrati da njihovi zahtjevi nisu ispunjeni, ali tako će biti i onih koji će što god napravimo reći da je to puno i da se povećavaju rashodi za plaće u javnom sektoru, a ne rješavaju se neka druga pitanja, kazao je ministar financija Marko Primorac govoreći o pregovorima sa sindikatima o povećanju plaća.

Iz njih, istaknuo je, ministar financija ne može izaći kao pobjednik.

- Ja sam u svojoj izjavi nakon prošlih pregovora rekao da je konačna ponuda što se tiče postotka povećanja osnovice, ali nisam rekao ništa u pogledu rokova niti prava u smislu božićnica i regresa. Moram pohvaliti sindikate i državnih i javnih službi, to su ljudi koji se žestoko bore za prava svojih djelatnika, koji dolaze na sastanke iznimno dobro pripremljeni ne samo u smislu svojih zahtjeva nego i makroekonomskih projekcija pa čak i teorijskih spoznaja, članaka i moram priznati da nije lako obavljati te pregovore. Ministar financija u tim pregovorima ne može izaći kao pobjednik, ja sam svjestan da ja u ovoj bitci pobjednik ne mogu biti - rekao je naglasivši kako Vlada čini sve što je moguće da pokaže da u ovim izazovnim vremenima cijeni radnike u javnom sektoru.

- I u fiskalnim mogućnostima ćemo dati sve od sebe da ta ponuda bude zadovoljavajuća i da do nekih akcija, štrajkova ne dođe - poručio je.

Upitan za situaciju u kojoj će se poduzetnici naći jer će zbog uvođenja eura morati u Sudski registar upisivati tu promjenu valute, što im stvara dodatan trošak, a ne rade to samoinicijativno nego im se nameće, a ukoliko to ne naprave slijede im drastične kazne, zašto to ne ide automatizmom, hoće li ostati tako ili će se ipak tu nešto promijeniti, ministar je priznao da je i njega ta informacija zatekla.

- Nisam, moram priznati, znao za to. Razgovarao sam sa svojim suradnicima u ministarstvu financija, ali i s ministrom Malenicom na kojeg su me uputili. Koliko sam upoznat, radi se o Zakonu o trgovačkim društvima i o nečemu što bi se trebalo rješavati u resoru ministra Malenice (ministarstva uprave, op.a.) - rekao je.

