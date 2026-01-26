Radi se o najvećoj multilateralnoj razvojnoj banci, a Hrvatska bi prvi put dobila čovjeka na takvome mjestu što se tumaći kao veliki uspjeh Vlade
ODLAZI IZ VLADE PLUS+
Primorac odlazi u jednu od najvećih razvojnih banaka: 'On je ekspert s velikim iskustvom'
Čitanje članka: 4 min
Marko Primorac, ministar financija, odlazi iz Vlade! Kako doznaju 24sata, ide na potpredsjedničku poziciju u Europskoj investicijskoj banci (EIB) u Luxembourgu. Riječ je, kako kažu u Vladi, o poziciji jednog od osmero potpredsjednika EIB-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku