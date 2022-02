To su senzacionalni rezultati ako bolje pogledamo koji je mehanizam učinka matičnih stanica, ne samo u cijeljenju, nego one djeluju imunomodulatorne, one djeluju protuupalno, rekao je

Profesor Dragan Primorac za HTV govorio je o pandemiji korona virusa i drugim bolestima. On je dio međunarodnog tima koji COVID-19 liječi matičnim stanicama. Već jesenas u prvoj fazi eksperimentalnog liječenja zabilježili su izniman uspjeh. - Sretan sam što je taj prvi postupak liječenja mezenhimalnim matičnim stanicama koje smo dobili od zdravog donora bio iznimno uspješan, to smo napravili u KBC-u Split i pacijent je jako dobro - otkrio je. - Nakon toga su kolege iz Izraela s kojima surađujemo završili kliničku fazu istraživanja i upravo pred dolazak u emisiju smo analizirali rezultate. Nevjerojatan je podatak da je smrtnost reducirana kod osoba koje su primile mezenhimalne matične stanice negdje oko 70 posto. Bitno je reduciran i skraćen period liječenja u bolnicama, a preliminarni rezultati pokazuju da je oko 50 posto reduciran broj onih koji su spojeni na respirator. To su senzacionalni rezultati ako bolje pogledamo koji je mehanizam učinka matičnih stanica, ne samo u cijeljenju, nego one djeluju imunomodulatorne, one djeluju protuupalno - rekao je Primorac. Otkrio je kako vrlo brzo planiraju početi treću fazu kliničkih ispitivanja u Hrvatskoj. Između šest do devet mjeseci ona bi mogla biti gotova. Strah od porasta malignih, ali i drugih bolesti, kao posljedica pandemije opravdan je ne samo u Hrvatskoj, već i na globalnoj razini. - Kad pogledate neke studije, njih je jako puno, jedna od njih kaže da je broj posjeta hitnim medicinskim službama reduciran u Zapadnoj Europi oko 40 posto, da su to uglavnom pacijenti koji imaju kardiovaskularne i neurološke bolesti. Ti ljudi ako ne odu, oni neće biti pravovremeno dijagnosticirani niti pravovremeno liječeni. Većina tih ljudi u anketama je izjavila da ih je strah da ne dobiju COVID, što može biti razumljivo. S druge strane, oni moraju znati da ako se ne napravi pravovremena dijagnostika, da je pitanje ugroze njihovog zdravlja i života puno veće. Ja bih im definitivno preporučio ako mogu putem regularnog zdravstvenog osiguranja napraviti pregled, pogotovo ako postoji određena sumnja ili neke stvari koje ne osjećaju, da to naprave. Ako ne, onda postoji širi dijapazon pretraga, uključujući privatni sektor. Ja mislim da je njihovo zdravlje na prvom mjestu - rekao je znanstvenik. Dodao je kako je svaki ljudski život dragocjen. - Nikada ne bih takvu priliku propustio kao pacijent i to je ono što im sugeriram. Ako bolest uznapreduje, pogotovo ako se radi o karcinomu, možete zbog tih nekoliko mjeseci biti u poziciji da vam se više ne može pomoći - rekao je. Poznata je Primorčeva suradnja na mnogim znanstvenim poljima s kolegama iz Izraela, a nedavno je dobio veliko priznanje u knjizi američkog političkog stratega Arija Mittlemana. Knjiga se zove Pravednička staza - priča o herojstvu, ljudskosti i nadi te donosi priče osam inspirativnih ljudi, među kojima je i Primorac. - Zahvalan sam prijateljima iz Amerike i Izraela što su to prepoznali. Meni je važno da je moja domovina Hrvatska pozicionirana u svijetu na jedan poseban način, a odnosi s Izraelom su više nego bratski. Izrael pozicionira Hrvatsku kao jednu od najbližih država - rekao je Primorac dodajući da za manje od četiri mjeseca u Dubrovniku organiziraju veliko događanje na koje dolazi i jedan Nobelovac. Otkrio je koliki je prostor međunarodnu znanstvenu suradnju s drugim državama. Tvrdi da ima veliko povjerenje u hrvatske liječnike i znanstvenike. - Mi svjedočimo tu izvrsnost i u brojnim stvarima smo među vodećima. Ogroman je prostor. Mi ćemo iz Dubrovnika poslati poruku svijetu o personaliziranoj medicini, kuda medicina ide u 22. stoljeće, a ja sam prije par minuta došao s potpisivanja ugovora s HNK Hajduk samo zbog jedne stvari, zbog toga što centar izvrsnosti, naša bolnica, želi napraviti individualni pristup u liječenju i dijagnostici. Kad pogledate, oko nas je toliko sjajnih stručnjaka prepoznatih u svijetu, da hrvatsko zdravstvo ima itekakvu budućnost, ja sam u to duboko uvjeren - zaključio je Primorac.