Primorac poručio: 'Stanokradica je upravo Zoran Milanović. Konačno je izašao iz kokošinjca'

Dragan Primorac, predsjednički kandidat kojeg podržava vladajući HDZ, oglasio se na svojem Facebook profilu novom porukom upućenom predsjedniku Zoranu Milanoviću. Nastavak je to njihova online prepucavanja, nova poruka Primorca stiže nakon što ga je danas Milanović nazvao "stanokradicom"...

- Milanović je konačno izašao iz kokošinjca i pustio glas. I sve odmah zagadio. Pa krenimo redom: Očito ga je ipak pogodilo da nije orao već kokoš, a najviše ga je pogodilo to što je najavljena istraga oko ECMO uređaja, gdje je direktno odgovoran upravo on kao bivši premijer, a zna se da ga imunitet štiti još samo dva mjeseca. Razumijem njegov strah jer moja borba protiv korupcije trajat će 365 dana u godini i 24 sata dnevno. A što se tiče stanova, to je tek tema o kojoj treba pričati, pogotovo što je stanokradica upravo Milanović - stoji na početku priopćenja.

- Odgovorite mi na ovu zagonetku - ako je on kao tadašnji šef SDP-a kupio stan od direktora državne tvrtke, a nakon toga kad je postao premijer direktoru te iste državne tvrtke isplatio najveću otpremninu u povijesti Hrvatske, koliko tu tek ima posla za DORH? Zoran Milanović mora odgovoriti na to pitanje. To upućuje na korupciju čak i ako zanemarimo da je Milanović tada s 42 godine koristio povlašteni kredit za mlade do 35 godina starosti. Čim prijeti istraga DORH-a, Milanović postaje nervozan. Jasno je da ga nije briga što kao predsjednik iz godine u godinu upropaštava Hrvatsku i srozava njen ugled. Briga ga je samo kazneno-pravne odgovornosti - stoji u Primorčevoj objavi na Facebooku.

- Pozivam vas da zajedno izađemo na izbore i smijenimo koruptivnog uskoro bivšeg predsjednika.