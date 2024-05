Primorac predstavio Trezorske zapise i za građane: Minimalni ulog između 960 i 990 eura

U nešto više od godinu dana od izdavanja trezorskih zapisa sudjelovalo je ukupno otprilike 118.000 građana, od veljače je dostupan digitalni kanal za upis 'E-riznica'. U petak, ministar financija Marko Primorac predstavio je novi krug izdavanja trezorskih zapisa.

- Nastojali smo ispuniti želje naših građana i olakšati im upis obveznica. Prije je bilo potrebno odlaziti u poslovnice komercijalnih banaka, otvorili smo mogućnost digitalnog upisa. Što se tiče izdanja koje predstavljamo, ciljani nominalni iznos je 900 milijuna eura. Podijelili smo na dva različita izdanja. Jedno je 91 dan gdje je ciljani iznos 250 milijuna eura, drugo izdanje je 364 dana gdje je ciljani iznos 650 milijuna eura. Cijena trezorskog zapisa čije je dospijeće 91 dan je 990,74 eura, a za 364 dana 964,88 eura. Isplata nominalne vrijednosti je 1.000 eura. Trezorski zapisi će se upisivati u dva kruga: prvi krug je namijenjen fizičkim osobama koji će imati malo dulji rok, a drugi je za institucionalne investitore. Ministarstvo financija zadržava pravo prihvaćanja većeg iznosa ukoliko se to pokaže oportuno. Što se tiče vremenskog plana: početak upisa u prvom krugu je 27. svibnja, završetak 3. lipnja do 11 sati. Za uplate na zadnji dan trebaju se građani informirati do koliko sati treba obaviti uplatu da bi ista bila provedena s navedenim datumom - rekao je ministar Primorac.

Za institucionalne ulagače je omogućeno uplatiti u periodu od dva sata, od 9 do 11 sati ujutro 4. lipnja. Prvi krug upisa je namijenjen punoljetnim fizičkim osobama koji su državljani RH i stranim državljanima koji su rezidenti. Postoje dva kanala upisa: u FINA-i ili putem interneta. Uvjet je da osoba ima OIB i transakcijski račun u Hrvatskoj. Jedan ulagatelj može upisati samo jednu ponudu za istu emisiju. Minimalni iznos ulaganja je jedan trezorski zapis od 990,74 ili 964,88 eura. Za državljane Hrvatske potrebna je osobna iskaznica, a za strane rezidente u RH moraju imati putovnicu i potvrdu o rezidentnosti. Građani koji ne bi stigli sami uplatiti mogu drugoj osobi dati ovjerenu punomoć, a skrbnici ulagatelja prilikom upisa moraju priložiti i propisanu dokumentaciju.

- Naša E-riznica je mjesto internetskog upisa. Platformu smo se trudili učiniti jednostavnom i pristupačnom. Ta platforma će kontinuirano doživljavati svoja unapređenja koja bi olakšala građanima sudjelovanje u izdavanju trezorskih zapisa. Kad je riječ o vrijednosnim papirima kojima rok dospijeća ističe, građani koji budu htjeli ponovno investirati taj isti iznos, morat će pričekati da im iznos bude isplaćen na račun kako bi ga mogli ponovno investirati. Cilj je omogućiti ponovno investiranjem klikom na jedan gumb. Učinili smo za sad određene iskorake u smislu programiranja, to traje, ali imamo to u vidu. I naravno izrada aplikacije koja će biti dostupna na mobilnim telefonima - objasnio je Primorac.

Ponude je moguće zaprimiti od 27. svibnja do 3.6., prijava se obavlja preko e-Građanina. Ukoliko nekome treba punomoć, i ti svi dokumenti su na stranicama Ministarstva financija.

- Kontinuirano razmišljamo o novim izdanjima vrijednosnica RH, to je cilj ministarstva financija, optimalno upravljanje javnim dugom. U skladu s tim temeljimo svoje postupke na određenim očekivanja. Izdavanje sljedećeg kruga narodnih obveznica je u planu u srpnju. U prošlom izdanju smo prihvatili nešto više trezorskih zapisa, zbog toga smo bili u mogućnosti obaviti iskupe određenih zapisa. U svibnju smo iskupili nešto manje od milijardu eura - rekao je Primorac.

Kad se kretalo s prvom narodnom obveznicom, jedan od ciljeva je bio povećanje kamata na depozite. Banke su svejedno počele spuštati kamate.

- Pokazalo se kako je svako izdanje vrijednosnih papira prouzročio povećanje depozitnih kamatnih stopa. Sad imate trend snižavanja kamatnih stopa pa dugo zadržavanje. Najavom izdavanja obveznica, dolazi do skoka kamata. Događa se upravo to da se te stope povećavaju, ono što je dobro i na koji način to utječe na inflatorne pritiske, je upravo izdavanjem trezorskih zapisa i narodnih obveznica. Netko može reći da se to vratilo u državnu potrošnju, međutim alternativa je bila da se zadužimo u inozemstvu. Uspjeli smo preusmjeriti dio tih kretanja, pa je isplata kamata na drugačiji način. Imalo je to blagotvoran učinak na inflaciju - rekao je Primorac.

Nova obveznica koja će se izdati u srpnju bit će također u dva roka dospijeća, a ciljani iznos je 2 i pol milijarde eura.

- Vjerojatno će rok dospijeća biti tri i deset godina, ali ne mogu to reći sa sigurnošću, to je podložno promjeni - rekao je Primorac.