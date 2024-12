Primorac: 'Zakočit ću ulazak Srbije u EU ako ne otvori arhive'

Dragan Primorac, predsjednički kandidat HDZ-a i partnera, poručio je u subotu u Splitu da će zakočiti ulazak Srbije u EU ako nam ne otvori arhive o grobnicama hrvatskih žrtava, te da će se zauzimati za jačanje hrvatske granice kako bi se onemogućio ulazak ilegalnih migranata u našu zemlju.

"Moja poruka Srbiji je da ću od njih tražiti i inzistirati da se otvore svi arhivi kako bi došli do podataka svake masovne grobnice gdje leže kosti svih hrvatskih građana - ako to ne naprave u suradnji s hrvatskom Vladom zakočit ću njihov ulazak u Europsku uniju, to je poruka iz mog Splita", istaknuo je Primorac na splitskom predizbornom skupu, na kojem su bili najviši stranački dužnosnici HDZ-a na čelu s predsjednikom Vlade i stranke Andrejom Plenkovićem

Liječnik Dragan Primorac koji je kao forenzičar sudjelovao u identifikacijama brojnih žrtava iz Domovinskog rata, rekao je kako je do sada ekshumirano 5248 osoba, a 1788 se vode kao nestali.

"Sveta obveza hrvatskog čovjeka je da napravio sve da se zadnja žrtva identificira i na tom putu neću odustati, bez obzira tko se nalazi na drugoj strni", naglasio je.

Dodao je pri tom kako će apsolutno dati potporu svim koji teže prema EU, ali nakon što ispune uvjete.

Milanovićev put - istok, podjele, nered

Primorac je u govoru oštro kritizirao protukandidata i aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića rekavši kako je "Milanovićev put istok, put podjela, mržnje, nereda."

"Milanović je uvjeren da dijeleći Hrvatsku crpi snagu i čuva svoju fotelju. Njemu ništa nije sveto i zato mora otići. Tijekom ove kampanje, svi napadaju mene kao da sam ja predsjednik. Ta razina vrijeđanja i omalovažavanja bili su mi samo inspiracija da izdržim, motiviraju me za dalje", rekao je.

Hrvatski narod, naglasio je Primorac, "nikada nitko nije pobijedio i zato ćemo pobijediti i u veljači iduće godine“.

Jačanje nacionalne sigurnosti, ostanak mladih i povratak iseljenika

Najavio je odlučnu borbu protiv korupcije, jačanje nacionalne sigurnosti i unapređenje sustava zaštite od prirodnih katastrofa. Poseban naglasak stavio je na potrebu ostanka mladih u Hrvatskoj, ali i povratak iseljenika.

Također, najavio je borbu za povećanje i usklađivanje mirovina s cijenama i inflacijom.

"Moj predizborni program govori da smo otvoreni za sve koji žele doći i pošteno raditi u Hrvatskoj. Otvoreni smo za strane radnike, ali ne i za migrante i krijumčare ljudi," istaknuo je Primorac.

Naglasio je kako korupcija neće stanovati u Hrvatskoj kada postan predsjednik Republike.

"Ne postoji dobar tajming za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj, borit ću se protiv nje 365 dana u godini. Ako želimo da mladi ostanu u Hrvatskoj onda moramo i raditi na tome, stvarati uvjete kao što već Vlada radi kroz sve gospodarske i nove demografske mjere“, rekao je Primorac na predizbornom skupu.

Istaknuo je kako će njegov prvi potez na Pantovčaku biti vraćanje biste predsjednika Franje Tuđmana i blaženog Alojzija Stepinca u Ured predsjednika RH.

Plenković. Primorac će osnažiti pozicije Hrvatske u EU, NATO-u i SAD-u

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković istaknuo je na skupu da Dragan Primorac uživa podršku vrha stranke.

Dodao je kako su predstojeći izbori - kakvog predsjednika želimo i kako funkcija predsjednika Republike može doprinijeti budućnosti Hrvatske.

"Pet godina Hrvatska ima predsjednika (Milanovića) koji građanima ne čestita Dan državnosti RH, ne poštuje hrvatski Ustav, koji nije napravio ništa za Hrvatsku," rekao je Plenković.

Naglasio je kako će Primorca kao predsjednik svojim iskustvom i kontaktima na međunarodnoj razini osnažiti pozicije Hrvatske u EU, NATO-u, a posebice će osnažiti partnerstvo između Hrvatske i SAD-a.

Za oporbu Plenković je rekao da čega god se takne nastupa - isključivost, govor mržnje i kršenje Ustava.