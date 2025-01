Primorčev gubitnički govor: 'Najvažniji su moral, čist obraz, čast i ponos. Time se ne trguje'

Iako još nisu pribrojani svi glasovi, već je jasno kako je Zoran Milanović uvjerljivo pobijedio na predsjedničkim izborima. Dragan primorac obratio se okupljenima u stožeru i održao gubitnički govor u kojem nije čestitao svom protukandidatu.

- Hvala mojoj obitelji na podršci i svima vama ovdje od srca hvala. Zahvaljujem HDZ-u, najsnažnijoj stranci u Hrvatskoj i premijeru Andreju Plenkoviću i cijelom vodstvu na potpori koju ste mi dali. Zahvaljujem svakom članu stranke bili ste moja podrška i veliko hvala od srca dragi moji prijatelji - poručio je Primorac.

- Hvala DP-u, Hrvatskoj stranci umirovljenika, Hrvatskoj demokršćanskoj stranci, Hrvatskoj liberalnoj stranci, svima koji su mi dali glas i onima koji nisu. Zahvaljujem svim Hrvatima od Kanade do Novog Zelanda posebno onima u BiH mi smo jedan narod i nitko nas neće podijeliti - poručio je.

- Dao sam sve od sebe i ponudio sam viziju bolje Hrvatske. Svojim programom sam želio poslati jasnu poruku kako Hrvatska može i zaslužuje bolje. Putovao sam od Istre do Slavonije, Dalmacije do Like i Međimurja i osjetio sam da se radi na čestitosti i poštenju i ovo će biti inspiracija na svemu što budem činio za moju domovinu u budućnosti - poručio je.

- Hvala dragom Bogu, izdržao sam sve i ostao uspravan i vjeran svojim načelima. Hrvatska mi je bila i uvijek će ostati na prvom mjestu dragi prijatelji. Napravio sam sve što je bilo moguće kako bi ja i moj tim hodali uspravne kralježnice i čista obraza Hrvatskom i hvala vam na vašoj potpori i u tom pogledu - kazao je.

- Ništa nema vrjednije od obraza od časti od morala od ponosa. To je nama dala tradicija hrvatskog čovjeka, to je nezamjenjivo s tim se ne trguje. I gdje god krenem Hrvatskom idem uspravno, čista obraza i sačuvanog morala - kazao je Primorac.

- Zorana Milanovića i mene dijele potpuno različite stvari. Građani su donijeli odluku demokratskim putem i to valja poštovati. Vjerujem u Hrvatsku znanja i inovacije, u kojoj će svaki čovjek imati budućnost koja će biti pozicionirana u svijetu i koja će imati snažno gospodarstvo i snažnu sigurnosnu politiku. Bez tog principa nema budućnosti Hrvatske. Dragi Andrej i svi članovi Vlade veliko vam hvala na potpori - poručio je.

- Duboko vjerujem da smo najjači kad smo zajedno i kao što je govorio prvi predsjednik Franjo Tuđman mi trebamo i ljevicu i desnicu i samo tako možemo naprijed. Osobno ću nastojati nastaviti djelovati u području znanosti i zdravstva i međunarodne suradnje kako bi što snažnije ojačao našu domovinu u svijetu - kazao je Primorac.

- Brojni projekti su ispred mene. Čekaju me studenti. Svima puno uspjeha. Konačna poruka nek nam vječno živi domovina Hrvatska - zaključio je.