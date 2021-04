Od ponedjeljka 26. travnja u Primorsko-goranskoj županiji prestaju važiti postojeće mjere, što znači da se ukida 'mini lockdown' koji je uveden prije dva tjedna.

Od ponedjeljka se tako otvaraju terase kafića i ugostiteljskih objekata, trgovine i trgovački centri koji su dosad bili zatvoreni, ali i muzeji.

No, kafićima i trgovinama je radno vrijeme ograničeno, pa će biti otvoreni do 19 sati, a jedine mjere koje ostaju na snazi su one koje se tiču online nastave. Županijska pročelnica za školstvo Edita Stilin najavila da je povratak djece u škole moguć u tjednu od 3. svibnja na dalje, javlja Riportal.

Ove nove mjere vrijedit će naredna dva tjedna, do 3. svibnja.