I DALJE OSTAJE PRINC

Princ Andrew odrekao se svih titula! 'Odluku sam donio nakon razgovora s Kraljem i obitelji'
Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

U razgovoru s Kraljem i mojom užom i širom obitelji, zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvraćaju pažnju od rada Njegovog Veličanstva i Kraljevske obitelji. Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Stojim iza svoje odluke od prije pet godina da se povučem iz javnog života. Uz pristanak Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram ići korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodijeljene. Kao što sam već rekao, snažno poričem optužbe protiv mene, priopćio je u službenoj objavi princ Andrew. On se time odriče svih svojih titula, uključujući i titulu vojvode od Yorka.

Ovo je uslijedilo nakon niza skandala vezanih uz njegov odnos s Jeffreyjem Epsteinom, ali i navodne povezanosti s kineskim špijunom, piše BBC.

Andrew je ovu odluku navodno donio nakon velikog pritiska kralja Charlesa. Vojvodina bivša supruga, Sarah, vojvotkinja od Yorka, također će se odreći svoje titule i bit će poznata jednostavno kao Sarah Ferguson.

FILE PHOTO: Royal Family's Christmas Day service at the Sandringham estate
Foto: Chris Radburn

On će i dalje imati titulu princa s obzirom na to da je sin kraljice Elizabete II.

