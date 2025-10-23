Obavijesti

OTKRIVANJE AFERA

Bivši vojvoda: Biograf tvrdi da je princ Andrew molio osoblje da mu 'sredi djevojke'

Piše Zrinka Medak Radić,
Osramoćeni bivši vojvoda, koji je prošlog tjedna bio prisiljen odreći se svih svojih titula uslijed skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom, navodno je poticao sve oko sebe da mu pronađu žene za izlaske

Princ Andrew, opsjednut seksom, molio je osoblje i prijatelje da mu “srede djevojke”, s posebnim sklonostima prema balerinama i plavušama, otkrio je njegov biograf, piše Page Six.

Osramoćeni bivši vojvoda, koji je prošlog tjedna bio prisiljen odreći se svih svojih titula uslijed skandala povezanog s Jeffreyjem Epsteinom, navodno je poticao sve oko sebe da mu pronađu žene za izlaske, što je, prema riječima pisca Andrewa Lownieja, dovelo do toga da je spavao sa ženama “ne shvaćajući da su prostitutke”.

U proces su, bili uključeni čak i njegovi službenici za osobnu zaštitu plaćeni novcem britanskih poreznih obveznika, navodi Lownie u svojoj novoj knjizi “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”.

- Znao bi uočiti privlačnu balerinu u Kraljevskom baletu, a zatim poslati svog tjelesnog čuvara da je pozove da upozna princa. Ostale varijante uključivale su slanje pomoćnika da pozovu djevojke za njegov stol u londonskom noćnom klubu Chinawhite ili u hotelsku sobu u inozemstvu - kaže Lownie.

Autor dodaje da je “Andrewovo osoblje često tražilo da se na događaje pozovu atraktivne žene”, a privatni tajnik jednom je navodno poručio: “Voli plavuše” — na što je jedan konzul odgovorio: “Ja sam diplomat, a ne svodnik.”

Andrew (65) odstupio je s mjesta posebnog trgovinskog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva 2011. godine nakon kritika zbog njegovih veza s pedofilom multimilijunašem Epsteinom.

No tijekom putovanja u sklopu svoje nekadašnje uloge, Lownie tvrdi da su kružile glasine kako je Andrew sa sobom dovodio žene te da je preferirao boravak u hotelima umjesto u Kraljevskim rezidencijama, jer mu je to pružalo veću slobodu pri susretima, bilo sa ženama ili poslovnim ljudima.

Andrew, koji je bio blizak i s Ghislaine Maxwell, Epsteinovom svodnicom, navodno je “iskorištavao” svoje kraljevske veze, uključujući funkciju pokrovitelja Engleskog nacionalnog baleta (ENB). Jedan član osoblja navodno je tvrdio da je Andrew “nametnut” ustanovi nakon smrti princeze Diane 1997. godine.

