Obavijesti

News

Komentari 0
IZGORIO I STOL

Printer izazvao požar u Zagrebu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Printer izazvao požar u Zagrebu
1
Foto: Čitatelj 24sata

Iako je u prostoru nastala materijalna šteta uzrokovana vatrom i dimom, najvažnije je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih

Na zagrebačkim Vrbanima jutros je izbio požar, a kako doznajemo radi se o prostoru stomatološke ordinacije. Vatrogasci su dojavu o buktinji dobili oko 5.15 sati, nakon čega su izašli na teren. Utvrđeno je kako je vatra izbila na pultu u unutrašnjosti klinike, a uzrok je zapaljenje printera koji se nalazio na njemu.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što su plamen lokaliziran, vatrogasci su pristupili sustavnom razdimljavanju prostorija i detaljnom pretraživanju objekta kako bi se eliminirala svaka daljnja opasnost.

Na mjesto događaja pozvani su i djelatnici Elektre radi električnih instalacija. 

VATROGASCI NA TERENU Gori kuća kraj Slavonskog Broda
Gori kuća kraj Slavonskog Broda

Intervencija je uspješno završena nakon obavljene pospreme, a iako je u prostoru nastala materijalna šteta uzrokovana vatrom i dimom, najvažnije je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju
PREMJESTILI SU DJECU

Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju

U obavijesti roditeljima ravnateljica također navodi kako je o nalazu odmah obavijestila nadležne stručne službe
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025