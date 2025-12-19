Printer izazvao požar u Zagrebu

Na zagrebačkim Vrbanima jutros je izbio požar, a kako doznajemo radi se o prostoru stomatološke ordinacije. Vatrogasci su dojavu o buktinji dobili oko 5.15 sati, nakon čega su izašli na teren. Utvrđeno je kako je vatra izbila na pultu u unutrašnjosti klinike, a uzrok je zapaljenje printera koji se nalazio na njemu.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon što su plamen lokaliziran, vatrogasci su pristupili sustavnom razdimljavanju prostorija i detaljnom pretraživanju objekta kako bi se eliminirala svaka daljnja opasnost.

Na mjesto događaja pozvani su i djelatnici Elektre radi električnih instalacija.

Intervencija je uspješno završena nakon obavljene pospreme, a iako je u prostoru nastala materijalna šteta uzrokovana vatrom i dimom, najvažnije je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih.