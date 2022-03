Pripadnici Torcide šamarali dva pripadnika BBB-a u Splitu: 'Šta je? Izvadi ruke iz džepa, smeće'

Društvenim mrežama počela je kružiti snimka obračuna pripadnika Torcide i Bad Blue Boysa u Splitu.

Kako javlja Dalmacija Danas, nakon što su se verbalno sukobili, pripadnici Torcide su počeli fizički nasrtati na dvojicu mlađih muškaraca. Sve se navodno odvilo u splitskoj Radunici.

- On ti ide na utakmice. Ja navijam za Hajduk, a on navija za Dinamo - čuje se na snimci, nakon čega je došlo do 'šamaranja' dvojice momaka.

- Šta je? Izvadi ruke iz džepa. Smeće - govorio je jedan od muškaraca dok ih je udarao.

Iz splitske policije su za Dalmaciju Danas poručili kako znaju za to.

- Policijski službenici su u blizini mjesta događaja malo prije 19 sati zatekli oštećene osobe. Zaprimljena je prijava - rekli su i dodali kako su odmah krenuli s intenzivnim kriminalističkim istraživanjem, a da je jedan čovjek pronađen i doveden u službene prostorije policije. Za drugim sudionicima još tragaju