VOZIO PO PRUZI

Pijan bez vozačke udario curicu u Zagrebu i teško ju je ozlijedio!

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Muškarac (38) kojemu je vozačka dozvola poništena zbog ranijih prekršaja ponovno je sjeo za volan i s 0,65 promila alkohola u organizmu udairo pješakinju na zebri

Zagrebačka policija izvijestila je o prometnoj nesreći koju je jučer 24. rujna oko 19.30 sati u samom centru Zagreba skrivio, kako se čini, nepopravljivi recidivist.

Naime, 38-godišnjak, kojemu je vozačka dozvola poništena zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, vozio je automobil Mercedes zagrebačkih registracija pod utjecajem alkohola od 0.65 promila u organizmu. Kretao se u Mihanovićevoj ulici trakom za vozila javnog prijevoza putnika, odnosno tramvajskom prugom u smjeru istoka, unatoč vidno postavljenom prometnom znaku "zabrana prometa u jednom smjeru".
 
- Dolaskom do raskrižja Mihanovićeve i Gundulićeve ulice, odnosno do obilježenog pješačkog prijelaza na kojem se prometom pješaka ne upravlja semaforima niti znacima ovlaštene osobe, nije se takvom prijelazu, iako je bio dužan, približavao sigurnosnom brzinom tako da ne ugrožava pješake, odnosno da može zaustaviti svoje vozilo kako bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Tom prilikom, naletio je vozilom na maloljetnu pješakinju koja je prelazila kolnik po pješačkom prijelazu - priopćila je policija.
 
Liječničku pomoć pješakinji pružili su u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje su utvrdili da je teško ozlijeđena.
 
Vozača su priveli u službene prostorije policije, te, nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv njega podnijeli kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.  

