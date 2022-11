Pripreme za tekmu i u Saboru, Grmoja: 'Naravno da ću gledati, tko neće?', Benčić: 'Nije to OK'

Naravno da ću gledati utakmicu, tko neće? Što ćemo se lagati, biti licemjeri i pričati zašto ta dva sata Sabor ne zasjeda. Pa da i zasjeda, opet nas građani ne bi pratili. Meni je problematičnije što ćemo na dan tekme cijeli dan raspravljati o proračunu, a tko će to gledati? Bit će reakcije nakon utakmice, izjave igrača, a ovdje će se u Saboru raspravljati o najvažnijem dokumentu u državi, poručio je Mostov zastupnik Nikola Grmoja upitan slaže li se sa sutrašnjom pauzom u Saboru od 11 do 13 sati kako bi i oni mogli gledati prvu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvenu.

A ima onih koji tekmu gledati neće.

- Nije mi to OK, mi ćemo biti tada na okruglom stolu o seksualnom nasilju nad ženama u organizaciji civilnog društva jer smatramo da u radni dan, u radno vrijeme, kad je sjednica, a posebno kad je tako važna tema kao što je proračun zastupnici moraju raditi svoj posao. Mi kao političari moramo uvijek raditi više i pokazivati veću dozu ozbiljnosti i odnos prema svom poslu. Građani moraju sutra raditi, velika većina njih neće dobiti pauzu od dva sata da bi gledali utakmicu i s te strane mislimo da to nije dobro - poručuje, pak, s druge strane predsjednica Zeleno-lijevog kluba Sandra Benčić.

Stanku ne odobrava ni zastupnica Centra Dalija Orešković.

- Ja sam protiv takvog poteza, za mene je to jeftin populizam, jeftino i lažno poticanje nekakvog domoljubnog naboja. Mislim da građani od političara očekuju da se bave rješavanjem njihovih problema. No, istovremeno treba priznati da doista politika na ta dva sata neće stati, odnosno kada se prisjetimo koliko je sabornica tijekom čitave godine prazna, onda ni ta dva sata nemaju nikakvu težinu. Ali kao poruka, mislim da je loša - kaže.

Grmoja podržava i gledanje utakmice u školama.

- Najsmješnije je što se sada brinu za djecu što neće sat i pol vremena biti na nastavi oni koji su dvije i pol godine zagovarali da djeca ne idu u školu radi smiješnih epidemioloških mjera. Koliko je to utjecalo na psihičko zdravlje naše djece, o tome nitko ne govori. Ja sam bio profesor u školi i kad god je bila neka važna utakmica ja bih s djecom gledao neovisno o odlukama Ministarstva. Treba nam malo i nacionalnog ponosa, zajedništva i pozitive - ističe Mostovac.

Benčić je i tu oprečnog stava.

- Tu je pitanje ujednačenih kriterija. Hoćemo li za svako prvenstvo u školama imati pauze da djeca gledaju utakmice? Mislimo da to nije model pokazivanja domoljublja kako se to želi prikazati nego da je to pokazivanje krivih prioriteta u ovoj zemlji. Prioritet bi trebalo biti obrazovanje, djeca koja idu u školu, a utakmica se uvijek može pogledati naknadno. Uvijek mogu postojati iznimke, nije isto je li to prva utakmica i jesmo li u finalu - istaknula je.

Suverenist Marko Milanović Litre već se "nabrijava" na sutrašnju utakmicu.

- Obavezno ću gledati. Ako među zastupnicima u Saboru ili među bilo kim drugim zaista postoji tako veliki interes za gledanje utakmice, onda mislim da je pametnije napraviti takvu dvosatnu stanku te se poslu posvetiti nakon utakmice nego za vrijeme utakmice posao odraditi aljkavo. Sabornica je ionako prazna i kada nema utakmica tako da se u tome ništa bitno ne mijenja - kaže ovaj zastupnik, koji samim time podržava i da djeca gledaju utakmicu u školama.

- Moje je mišljenje da će nam dugoročno više koristiti taj nacionalni osjećaj ponosa nego jedan propušteni sat školske nastave. Iako se sutra ne igra odlučujuća utakmica ne vidim neki veliki problem da se napravi stanka i odgleda se njen prijenos - kaže Milanović Litre.

Uz današnju tehnologiju, smatra SDP-ov Mišel Jakšić, rezultat se može znati svake minute pa stoga nema potrebe za prekidanjem rada. On utakmicu zbog obveza neće gledati.

- Volim nogomet, ali prekidanje sjednice Sabora i nastave u školi da bi se gledala utakmica dosta je čudna situacija. Kada padnemo u navijačku euforiju znamo da se traži gledanje utakmica po trgovima, ali ne pamtim da smo ikada zbog prvog kola prekidali rad i svi gledali utakmicu. Osim toga, s današnjom tehnologijom, možete svaku drugu minutu znati koji je rezultat. Ja neću gledati utakmicu u Saboru jer imam prije podne obaveza u Koprivnici, otvaranje Adventa, a nakon toga sjedam u auto i dolazim u Sabor na raspravu o proračunu - kazao je.

Najčitaniji članci